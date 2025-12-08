Desde mañana, martes 9 de diciembre, permanecerá cerrado al tránsito el paso a nivel de 44 y 1 con motivo de la ejecución de reparaciones en las vías. Tal como informó EL DIA, el corte durará aproximadamente tres semanas y los conductores que requieran transitar por la zona deberán optar por caminos alternativos.

De esta manera, en caso de circular por 44 en sentido hacia 1 será obligatorio desviarse por diagonal 80 y retomar 44, mientras que aquellos conductores que circulen por 1 solo podrán girar a la derecha por diagonal 80. En ambos casos, para acceder al Hipódromo deberá tomarse la calle 115.

Desde el Municipio solicitaron circular con precaución por el área, respetar la señalización dispuesta y atender las indicaciones con el objetivo de garantizar la seguridad vial mientras duren los trabajos.

Este es el mapa de los desvíos: