Súper Cartonazo por $3.000.000 y línea de $300.000: los números de este lunes 8 de diciembre

Deportes

Los memes de la eliminación de Boca ante Racing, que dejó a River en Sudamericana

Los memes de la eliminación de Boca ante Racing, que dejó a River en Sudamericana
8 de Diciembre de 2025 | 10:16

Escuchar esta nota

La derrota de Boca frente a Racing en las semifinales del Torneo Clausura no solo encendió debates futboleros por la salida por ejemplo de Zeballos: también desató memes que llenaron las redes sociales apenas terminó el partido.

La caída del Xeneize, que frustró su llegada a la final, tuvo un impacto directo en otro gigante: River, que necesitaba que Boca saliera campeón para asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores. La combinación del tropiezo azul y oro y el golpe inesperado que dejó al Millonario condenado a disputar la Copa Sudamericana se convirtió en un bromas pero también enojo para los hinchas Xeneizes pese al deseo de ganar un título para homenajear a Miguel Russo.

Las redes se poblaron de chistes sobre el destino compartido, cargadas cruzadas y referencias virales a la derrota de Boca y al “efecto dominó” que arrastró a River. 

