Los memes de la eliminación de Boca ante Racing, que dejó a River en Sudamericana

La derrota de Boca frente a Racing en las semifinales del Torneo Clausura no solo encendió debates futboleros por la salida por ejemplo de Zeballos: también desató memes que llenaron las redes sociales apenas terminó el partido.
La caída del Xeneize, que frustró su llegada a la final, tuvo un impacto directo en otro gigante: River, que necesitaba que Boca saliera campeón para asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores. La combinación del tropiezo azul y oro y el golpe inesperado que dejó al Millonario condenado a disputar la Copa Sudamericana se convirtió en un bromas pero también enojo para los hinchas Xeneizes pese al deseo de ganar un título para homenajear a Miguel Russo.
Las redes se poblaron de chistes sobre el destino compartido, cargadas cruzadas y referencias virales a la derrota de Boca y al “efecto dominó” que arrastró a River.
