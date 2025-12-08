Los memes de la eliminación de Boca ante Racing, que dejó a River en Sudamericana

La derrota de Boca frente a Racing en las semifinales del Torneo Clausura no solo encendió debates futboleros por la salida por ejemplo de Zeballos: también desató memes que llenaron las redes sociales apenas terminó el partido.

La caída del Xeneize, que frustró su llegada a la final, tuvo un impacto directo en otro gigante: River, que necesitaba que Boca saliera campeón para asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores. La combinación del tropiezo azul y oro y el golpe inesperado que dejó al Millonario condenado a disputar la Copa Sudamericana se convirtió en un bromas pero también enojo para los hinchas Xeneizes pese al deseo de ganar un título para homenajear a Miguel Russo.

Las redes se poblaron de chistes sobre el destino compartido, cargadas cruzadas y referencias virales a la derrota de Boca y al “efecto dominó” que arrastró a River.

Cuando Ãbeda sacÃ³ a Zeballos y entrÃ³ Velasco. pic.twitter.com/ZLuD9TIdjc — AndrÃ©s Birman (@AndresBirman) December 8, 2025

PERDIÃ BOCA CONTRA RACING

PERO RIVER A LA SUDAMERICANA pic.twitter.com/PwzyONwiYg — Mateo Barroso ð¸ (@Mateobarrosoo) December 8, 2025

Ubeda ni bien vaya al vestuariopic.twitter.com/JlsJOXmYpe https://t.co/o7g3D2zEcE — hincha olvidada por Dios (@dianamiyo) December 8, 2025

Ubeda pensando si lo sigue ayudando a racing o no pic.twitter.com/DLWlYtxAZH — LUCA (@fraanc0rojas) December 7, 2025

Lo de Ubeda hoy pic.twitter.com/0GRU3KApMm — Shinjibostero (@shinji_bostero) December 8, 2025