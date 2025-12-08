Cuenta DNI activó este lunes feriado una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro

Susto y caos en un teatro: qué se sabe de los platenses afectados
Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones, hora y TV
VIDEO. El cambio de Zeballos enfureció a los hinchas de Boca y ¡hasta a Paredes! La explicación de Úbeda
Así funciona La Plata este feriado nacional: basura, micros, estacionamiento y más
¡Hasta hoy a las 15 podés participar del súper sorteo clásico! EL DIA regala remeras del Lobo y el León
El último parte médico por la salud de la Mona Jiménez, que fue operado tras su show en La Plata
Colegios privados en alerta por la paritaria docente bonaerense
De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso
Punta Lara: quién era el joven que se arrojó al río y perdió la vida antes de poder ser rescatado
La historia de una comunidad que lucha por sobrevivir tras la silenciosa desaparición de un lago
La venta de 0km sigue en ascenso pero los usados están por debajo del 2024
El “clásico” pinta las calles: triperos y pinchas dividen Plaza España
Milei en la final de Polo y viaje a Oslo por la entrega del Nobel de la Paz
La Provincia insiste en que la deuda no es para financiar déficit
Actividades extracurriculares: el gasto invisible que preocupa a los padres
Actividades: feria navideña, taller para mayores, música en Capital Chica, club de lectura en la Biblioteca Central bonaerense
Misión “armar el árbol navideño”: entre cuidar el bolsillo y la tradición
Reclamos vecinales en los alrededores del Estadio Maradona por los residuos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Todos los beneficios de la billetera virtual del BaPro, con descuentos especiales por Navidad
Escuchar esta nota
Cuenta DNI de Banco Provincia ya activó las promociones y beneficios del mes de diciembre 2025. Si bien hay un especial de Navidad, con un novedoso sistema de vouchers, uno de los descuentos más esperados es el que aplica a los supermercados.
Y en La Plata son varias las cadenas que se sumaron a los beneficios que son aprovechados por miles de vecinos que utilizan la billetera virtual del BaPro.
Por caso, este lunes feriado 8 de diciembre es el turno de DIA%, que ofrece un 20% de ahorro, con tope de reintegro unificado $8.000 por semana y por persona. El descuento aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $20.000 y no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco. Se trata de un beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
Estos son todos los descuentos, día por día, que rigen en las cadenas de supermercados de La Plata pagando con Cuenta DNI de Banco Provincia:
DIA%
Los lunes 20% de ahorro. Tope de reintegro unificado $8.000 por semana y por persona. El descuento aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $20.000 y no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco. Se trata de un beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
LE PUEDE INTERESAR
Súper Cartonazo por $3.000.000 y línea de $300.000: los números de este lunes 8 de diciembre
LE PUEDE INTERESAR
El calor afloja un poco y ¿se viene la lluvia a La Plata?
NINI
Los martes 15% de ahorro. Tope de reintegro: $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco y es exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta. Además no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
Vital
Los martes y domingo 20% de ahorro. Tope de reintegro unificado de $10.000 por persona y por semana. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco y es exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta. Además no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
Carrefour
Los miércoles, en todas las sucursales, 10% de ahorro. Sin tope y con descuento en el momento. El descuento se hará en el momento del pago, en línea de caja. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Se informó que aplican exclusiones.
Changomás
De jueves a sábado 15% de ahorro. Sin tope de descuento y en el momento. El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI de forma presencial y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Se informó que aplican exclusiones.
Diciembre es el mes de las Fiestas. Es por eso que la promo de las carnicerías para el asado navideño o de fin de año es una de las más esperadas. En este caso, la fecha elegida para el beneficio será el próximo sábado 20.
Se trata del 35% de ahorro con tope de reintegro unificado de $7.000 por fecha y por persona, en locales de venta de carnes, pollos y pescados. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco y es válido para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. Además no aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí