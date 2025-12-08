Los alcances del feriado nacional

Cinco jóvenes de La Plata heridos tras el colapso de un teatro porteño en un torneo de danza
Por el feriado nacional de hoy, en conmemoración de la concepción de la Virgen María, se conoció el siguiente esquema de servicios:
» RESIDUOS
La Municipalidad informó que los servicios de recolección de residuos será normal en la jornada de hoy.
» SALUD
El Servicio de Emergencias SAME atenderá con total normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.
» CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL
Se realizarán los controles habituales de tránsito y nocturnidad, y el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado.
» ESPARCIMIENTO
La República de los Niños funcionará normalmente y el Parque Ecológico Municipal abrirá de 7 a 20.
» ESTACIONAMIENTO MEDIDO
El sistema de Estacionamiento Medido no se aplicará en la jornada de hoy.
» MERCADO REGIONAL
El Mercado Bonaerense y el Mercado Regional Mayorista estarán cerrados.
» TRANSPORTE
Las líneas municipales del transporte público de pasajeros circularán con cronograma de feriado.
» CEMENTERIO MUNICIPAL
El cementerio municipal estará abierto para visitas de 8 a 15 y su administración operará de 8:00 a 12:00.
» PUBLICIDAD EL DIA
La oficina de publicidad de EL DIA permanecerá cerrada hoy. Para avisos fúnebres llamar de 13 a 22 al 412-0101 interno 233 o enviar un mail a funebres@eldia.com.
