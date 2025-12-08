Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |CRONOGRAMA

Los alcances del feriado nacional

8 de Diciembre de 2025 | 00:34
Por el feriado nacional de hoy, en conmemoración de la concepción de la Virgen María, se conoció el siguiente esquema de servicios:

 

» RESIDUOS

La Municipalidad informó que los servicios de recolección de residuos será normal en la jornada de hoy.

 

» SALUD

El Servicio de Emergencias SAME atenderá con total normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.

 

» CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL

Se realizarán los controles habituales de tránsito y nocturnidad, y el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado.

 

» ESPARCIMIENTO

La República de los Niños funcionará normalmente y el Parque Ecológico Municipal abrirá de 7 a 20.

 

» ESTACIONAMIENTO MEDIDO

El sistema de Estacionamiento Medido no se aplicará en la jornada de hoy.

 

» MERCADO REGIONAL

El Mercado Bonaerense y el Mercado Regional Mayorista estarán cerrados.

 

» TRANSPORTE

Las líneas municipales del transporte público de pasajeros circularán con cronograma de feriado.

 

» CEMENTERIO MUNICIPAL

El cementerio municipal estará abierto para visitas de 8 a 15 y su administración operará de 8:00 a 12:00.

 

La oficina de publicidad de EL DIA permanecerá cerrada hoy. Para avisos fúnebres llamar de 13 a 22 al 412-0101 interno 233 o enviar un mail a funebres@eldia.com.

 

