VIDEO. Incidentes entre pinchas y triperos en 7 y 50: corridas, robo de camisetas y disturbios

Momentos de tensión se vivieron en 7 y 50 durante los festejos de los hinchas de Estudiantes, cuando se cruzaron con la parcialidad tripera. Hubo corridas, robo de camisetas y gritos en los alrededores.

Según pudo saber Diario EL DIA, los inconvenientes se centraron en la esquina de 6 y 50. En cierto momento, “pasó una banda del Lobo por ahí y les robaron las camisetas”.

“Hay corridas por todos lados”, agregaron. En las imágenes se ve a personal del Comando de Patrullas y forcejeos.

Lejos de cesar la tensión, poco después, la parcialidad albirroja tomó las casacas albiazules y las prendió fuego en medio de la calle.