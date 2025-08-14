Estudiantes vs Cerro Porteño.- Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores del Pincha

7

SANTIAGO ASCACIBAR

El capitán hizo el trabajo sucio en el mediocampo, con mucho despliegue y una férrea marca. Impuso personalidad, le dio la pelota limpia a sus compañeros y además se hizo cargo de un penal clave, para darle la victoria al Pincha. Como ocurrió en Venezuela ante Carabobo, el Ruso no falló y marcó un gol que puede ser clave en la serie.

MEZA Y CASTRO NO ESTUVIERON FINOS EN PARAGUAY

La inactividad se le hizo cuesta arriba al lateral, que no estubo fino tanto en ataque como en defensa. Y el volante, ubicado más como cinco, estuvo incómodo y desconectado.

PIERO MAZA ESTUVO A LA ALTURA DEL DUELO COPERO

El árbitro chileno tuvo una correcta actuación, ya que fue justo con las tarjetas que mostró y también en los cobros. En primera instancia, pitó penal para el Pincha tras la falta a Carrillo.

Fernando Muslera (7)

Si bien no le patearon demasiado, respondió cuando hubo peligro. Le sacó un peligroso cabezazo a Morel, mostró firmeza en los centros y estuvo rápido en los achiques.

Eric Meza (5)

Sintió la inactividad. Tuvo problemas en defensa y colaboró poco en ataque. No estuvo fino en los centros.

Leandro González Pirez (7)

Firme y confiable, más allá de un fallo en el segundo tiempo. Ganó casi todos los duelos y volvió a destacarse en el juego aéreo.

Facundo Rodríguez (7)

Prolijo en las salidas y también en el juego aéreo. No sufrió sobresaltos y volvió a mostrarse confiable.

Santiago Arzamendia (6)

Hizo un correcto primer tiempo, con firmeza defensiva y también colaboraciones en ataque, donde generó una chance clara. En el complemento, se apagó y sufrió algunos desbordes.

Cristian Medina (7)

Muy activo, siendo uno de los conductores del equipo. Hizo un buen despliegue, generó buenos pases y estuvo muy participativo en el ataque.

Santiago Ascacibar (7)

Más enfocado en lo defensivo, hizo el trabajo sucio y generó buenos quites. Además se hizo cargo de un penal caliente y le dio una valiosa victoria a su equipo.

Alexis Castro (5)

Más allá que hizo mucho desgaste físico, no estuvo tan cómodo como el cinco del equipo. Tuvo algunos desajustes defensivos.

Tiago Palacios (6)

Estuvo picante en el primer tiempo, con velocidad y buenos pases filtrados. Se apagó un poco en el complemento.

Guido Carrillo (7)

Tuvo mayor protagonismo en el segundo tiempo, con dos chances claras. Ganó casi todos los duelos por arriba y con oficio, generó la jugada del penal.

Edwin Cetré (6)

Fue desequilibrante y generó una chance clara en el primer tiempo. Si bien tuvo espacios y generó complicaciones al rival. Se apuró en los centros.

INGRESARON

Gastón Benedetti (5)

No entró tan fino.

Fabricio Pérez (-)

Fue participativo en las pocas que tocó.

Mikel Amondarain (-)

Prolijo en lo que jugó.

José Sosa (-)

Tocó pocas pelotas.

Promedio: 6,00