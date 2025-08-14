Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes |EL ENTRENADOR DESTACÓ LA INTELIGENCIA QUE TUVO ESTUDIANTES

Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”

Además remarcó lo díficil que fue el encuentro y dejó en claro: “Fuimos sólidos y pudimos ser efectivos en la última jugada”

Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”

“La Copa se juega con mucho oficio”, agregó Domínguez / EL DIA

14 de Agosto de 2025 | 02:38
Edición impresa

Tras el gran triunfo de Estudiantes ante Cerro Porteño en Paraguay, Eduardo Domínguez elogió a su equipo. El entrenador del Pincha remarcó las dificultades que provocó el rival y valoró la solidez que tuvieron.

“El rival merece un gran respeto, ya que tiene grandes individualidades y un gran entrenador. Hicimos parte del trabajo, pero hay que finalizarlo en casa. Va a ser más duro, no nos podemos relajar y hay que mirar para adelante. Pero primero tenemos un compromiso el fin de semana y después hay que preparar la vuelta de la mejor manera”, destacó.

Además analizó el encuentro y valoró el nivel defensivo que tuvo Estudiantes: “Fuimos un equipo sólido y pudimos ser efectivos en la última jugada. Nos costó entrar, pero en los últimos 15 minutos del primer tiempo finalizamos más las acciones. No fuimos certeros en el área, pero el local tampoco. Pudimos controlar en muchos momentos el juego, buscando que ellos no tengan su dinámica. Tuvieron una o dos, como la de Iturbe. Buscamos cubrir lo mejor que hace el rival y ellos nos cubrieron lo mejor que hacemos nosotros. Mantuvimos el control del juego y tuvimos cuidado cuando jugaron largo”.

Sobre la decisión de que Ascacibar se haga cargo del penal, dejó en claro: “Ascacibar es nuestra bandera, nuestro capitán. Si él está decidido, lo dejamos ser”, aclaró más allá de que estuvieron Carrillo y Sosa también como alternativas.

Después hizo hincapié en el cambio de mentalidad que hubo en las últimas semanas y se refirió a la mística que tiene Estudiantes en Libertadores: “Hay que tener respeto a la palabra mística. El equipo creyó hasta el final, nunca dudó y lo hicimos bien. Hicimos nuestro trabajo y buscamos hacer la diferencia acá. Se vio reflejado que vinimos a ganar el partido y se pudo ver en la última jugada”.

También valoró el trabajo en ataque de Carrillo: “A Guido lo pudimos encontrar poco, pero luchó todas las pelotas e hizo un desgaste enorme. Siempre terminamos por fuera y no lo pudimos conectar de buena manera”.

LE PUEDE INTERESAR

El aguante Pincha Asunción se tiñó de rojo y blanco

LE PUEDE INTERESAR

Silva Torrejón será baja para el partido con Lanús

Más allá de algunos momentos donde el equipo bajó la intensidad, fue claro: “No regulamos en ningún momento. Los dos equipos nos cuidamos de las virtudes del rival. Nos hemos cuidado de buena manera y no le pudimos sacar el reedito que le podemos sacar a Edwuin Cetré. Siento que el equipo fue intenso en la concentración y que, a veces, no podíamos jugar rápido”.

Además sobre los duelos duros que se dieron en los primeros partidos de octavos de final, fue tajante: “Hay que entender que la Copa se juega con mucho oficio”.

Sobre el recambio, enfatizó: “Los que están en el banco no dejan de ser importantes, ya que el fin de semana tenemos un partido clave por el campeonato. Hay que entender que necesitamos clasificar en el campeonato, porque hoy no entramos ni a Libertadores ni a Sudamericana. Ellos tienen que seguir trabajando y se tienen que seguir potenciando, porque tienen que dar el máximo cuando les toque jugar”.

Y se refirió a cómo salieron del mal momento futbolístico: “Cuando no se da una situación y se hace un partido pastoso y difícil, a los jugadores les digo que tienen que tener el convencimiento. Que hay que estar más fuertes a nivel grupal y más juntos. Hicimos mucho foco en la parte de grupo, porque si estamos fuertes, las individualidades empiezan a surgir. Tenemos que estar mejor y que el camino lo están marcando ellos”.

Párrafo aparte, elogió a los hinchas de Estudiantes: “Estoy agradecido a la gente, porque cuando el equipo los necesitó, siempre estuvo presente. Nosotros tenemos que responder a la historia del club y siento que los hinchas están identificados con el equipo. Las victorias consolidan esa idea que tienen ellos”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

Falta de patentes: ¿Implementan en Provincia una placa alternativa oficial?

Detuvieron a una estudiante de periodismo de la UNLP durante la marcha de los jubilados

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

La tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Los números de la suerte del jueves 14 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

Mística Pincha

El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto

El aguante Pincha Asunción se tiñó de rojo y blanco

Newell´s ganó y se clasificó a Cuartos de la Copa Argentina

Uno por uno

Estudiantes, en el podio de las vallas en cero

Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”
Últimas noticias de Deportes

Mística Pincha

El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto

El Pincha alcanzó la marca de 250 partidos internacionales

Estudiantes, en el podio de las vallas en cero
La Ciudad
Un peligro en una vereda de La Loma: un cable colgando cerca de una escuela
Volvieron a clausurar en La Plata otro depósito que también funcionaba en una ex estación de servicio céntrica
Falta de patentes: ¿Implementan en Provincia una placa alternativa oficial?
La tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN
"Pasame la ubi": el nuevo programa de streaming de EL DIA
Policiales
Incendio en Arturo Seguí a metros de una escuela
Golpeó a su pareja embarazada de tres meses en Ensenada y amenazó con matarla
VIDEO. En menos de 24 horas, tres autos fueron consumidos por las llamas en un barrio de La Plata: temen por un quemacoches
La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
VIDEO. Falsos deliverys asaltaron un almacén cerca del Parque San Martín
Espectáculos
Mica Tinelli contó los motivos de su separación de Licha López: “Se complicó aún más”
“Dejaba a los hijos en la Panamericana”: Martín Ciccioli y una angustiante anécdota sobre Claudio Contardi
La angustia de Eliana Guercio por un tratamiento estético que afectó su salud: “Me tocó vivirlo a mí”
El desahogo de Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi: "Hoy empiezo a vivir"
Problema millonario: el reclamo de Radio Mitre a Jorge Lanata a casi un año de su muerte
Política y Economía
En Atenas, Milei lanza la campaña con un acto en La Plata
Tandil: el sindicato municipal responde a propuesta del PRO y cuestiona la formación de concejales
Tandil: 135 proyectos culturales buscan financiamiento municipal
Mar del Plata: la UCIP exige respuestas por la creciente inseguridad en los comercios
Mar del Plata: la garrafa de 10 kilos subió 685% y golpea a un tercio de la población

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla