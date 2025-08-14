Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”

Tragedia del fentanilo: el Gobierno analiza recusar al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak
Además remarcó lo díficil que fue el encuentro y dejó en claro: “Fuimos sólidos y pudimos ser efectivos en la última jugada”
Tras el gran triunfo de Estudiantes ante Cerro Porteño en Paraguay, Eduardo Domínguez elogió a su equipo. El entrenador del Pincha remarcó las dificultades que provocó el rival y valoró la solidez que tuvieron.
“El rival merece un gran respeto, ya que tiene grandes individualidades y un gran entrenador. Hicimos parte del trabajo, pero hay que finalizarlo en casa. Va a ser más duro, no nos podemos relajar y hay que mirar para adelante. Pero primero tenemos un compromiso el fin de semana y después hay que preparar la vuelta de la mejor manera”, destacó.
Además analizó el encuentro y valoró el nivel defensivo que tuvo Estudiantes: “Fuimos un equipo sólido y pudimos ser efectivos en la última jugada. Nos costó entrar, pero en los últimos 15 minutos del primer tiempo finalizamos más las acciones. No fuimos certeros en el área, pero el local tampoco. Pudimos controlar en muchos momentos el juego, buscando que ellos no tengan su dinámica. Tuvieron una o dos, como la de Iturbe. Buscamos cubrir lo mejor que hace el rival y ellos nos cubrieron lo mejor que hacemos nosotros. Mantuvimos el control del juego y tuvimos cuidado cuando jugaron largo”.
Sobre la decisión de que Ascacibar se haga cargo del penal, dejó en claro: “Ascacibar es nuestra bandera, nuestro capitán. Si él está decidido, lo dejamos ser”, aclaró más allá de que estuvieron Carrillo y Sosa también como alternativas.
Después hizo hincapié en el cambio de mentalidad que hubo en las últimas semanas y se refirió a la mística que tiene Estudiantes en Libertadores: “Hay que tener respeto a la palabra mística. El equipo creyó hasta el final, nunca dudó y lo hicimos bien. Hicimos nuestro trabajo y buscamos hacer la diferencia acá. Se vio reflejado que vinimos a ganar el partido y se pudo ver en la última jugada”.
También valoró el trabajo en ataque de Carrillo: “A Guido lo pudimos encontrar poco, pero luchó todas las pelotas e hizo un desgaste enorme. Siempre terminamos por fuera y no lo pudimos conectar de buena manera”.
Silva Torrejón será baja para el partido con Lanús
Silva Torrejón será baja para el partido con Lanús
Más allá de algunos momentos donde el equipo bajó la intensidad, fue claro: “No regulamos en ningún momento. Los dos equipos nos cuidamos de las virtudes del rival. Nos hemos cuidado de buena manera y no le pudimos sacar el reedito que le podemos sacar a Edwuin Cetré. Siento que el equipo fue intenso en la concentración y que, a veces, no podíamos jugar rápido”.
Además sobre los duelos duros que se dieron en los primeros partidos de octavos de final, fue tajante: “Hay que entender que la Copa se juega con mucho oficio”.
Sobre el recambio, enfatizó: “Los que están en el banco no dejan de ser importantes, ya que el fin de semana tenemos un partido clave por el campeonato. Hay que entender que necesitamos clasificar en el campeonato, porque hoy no entramos ni a Libertadores ni a Sudamericana. Ellos tienen que seguir trabajando y se tienen que seguir potenciando, porque tienen que dar el máximo cuando les toque jugar”.
Y se refirió a cómo salieron del mal momento futbolístico: “Cuando no se da una situación y se hace un partido pastoso y difícil, a los jugadores les digo que tienen que tener el convencimiento. Que hay que estar más fuertes a nivel grupal y más juntos. Hicimos mucho foco en la parte de grupo, porque si estamos fuertes, las individualidades empiezan a surgir. Tenemos que estar mejor y que el camino lo están marcando ellos”.
Párrafo aparte, elogió a los hinchas de Estudiantes: “Estoy agradecido a la gente, porque cuando el equipo los necesitó, siempre estuvo presente. Nosotros tenemos que responder a la historia del club y siento que los hinchas están identificados con el equipo. Las victorias consolidan esa idea que tienen ellos”.
