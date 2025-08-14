Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |A las 18, en Estancia Chica

Tarde de reuniones en Gimnasia, entre la CD y agrupaciones opositoras: de qué hablarán
14 de Agosto de 2025 | 12:01

Hoy, a las 18, en Estancia Chica, la Comisión Directiva de Gimnasia volverá a reunirse con agrupaciones opositoras en un nuevo intento por acercar posiciones en medio de un clima político intenso. Será un capítulo más de una serie de encuentros iniciados hace casi un mes, cuando el oficialismo, encabezado por el presidente, Mariano Cowen, convocó a las distintas expresiones del arco político tripero para debatir el presente y el futuro institucional del club.

En aquella primera reunión, realizada también en Abasto, no estuvieron presentes agrupaciones de peso como Usina Tripera, lo que dejó al diálogo inconcluso y marcó tensiones evidentes. Luego, se intentó realizar un segundo encuentro, que fue postergado para permitir mayor participación y ajustar agendas. Finalmente, la cita se concretará esta tarde con la expectativa de lograr avances reales. Para la última estuvieron Diego Patiño Chaumeil (Legado Gimnasista), Julio Chaparro y Fercho Domínguez (Hacer Tripero), Emanuel Di Loreto (Renacimiento), Daniel Onofri (Arriba Gimnasia), además de Alejandro Castellanos, Miguel Angulo y Jorge Reina.

Hoy a las 18

 

En la mesa se discutirán temas centrales para el futuro de Gimnasia. Por un lado, la posibilidad de convocar a una Asamblea Extraordinaria, iniciativa que Usina Tripera ya formalizó con firmas que representan el 10 por ciento del padrón para modificar el Estatuto. Por otro, el debate sobre si avanzar en la conformación de una lista de unidad que permita evitar elecciones anticipadas o, en cambio, fijar una fecha para renovar autoridades. Además, la Comisión Directiva se comprometió a presentar informes claros sobre la situación económica y deportiva de la institución, buscando transparentar su gestión y calmar el malestar de los distintos sectores.

El oficialismo apuesta a que el intercambio de hoy -en donde no se presentará Renacimiento Gimnasista- sirva para recomponer vínculos y construir consensos que eviten un proceso electoral en el corto plazo. Sin embargo, desde la oposición se insiste en que no habrá acuerdo posible sin definiciones concretas y compromisos formales sobre la vida institucional. Según cuentan quienes exigen respuestas, las intenciones de hoy es "aclarar los gastos de la gestión (42 jugadores y cinco entrenadores, entre otros números)".

El cónclave de esta tarde, por lo tanto, aparece como un punto de inflexión para saber si Gimnasia puede encaminarse hacia un período de consenso o si, por el contrario, quedará más cerca de divisiones para una campaña electoral anticipada.

