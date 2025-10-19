En el minuto 45, el Pincha llegó al gol luego de un buen centro de Gómez, intervención certera de Santiago Ascacibar y aparición en soledad de Edwuin Cetré para batir a Nelson Insfrán.

A los 6 minutos, Augusto Max se equivocó muy feo entregándole la pelota a Guido Carrillo y el artillero de Magdalena no perdonó. Mano a mano con Insfrán, definió con simpleza y estableció el 2 a 0.