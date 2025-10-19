Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Enfrentamiento entre "Hells Angels y "Los Tehuelches": 13 demorados, tres heridos y armas incautadas

El grupo conocido como “Los Tehuelches”, que circulaba en motocicletas, fue interceptado por miembros de los “Hells Angels” a bordo de camionetas.

Enfrentamiento entre "Hells Angels y "Los Tehuelches": 13 demorados, tres heridos y armas incautadas
19 de Octubre de 2025 | 13:29

Un violento enfrentamiento armado entre dos facciones de motociclistas, identificadas como “Tehuelches” y “Hells Angels”, desató el caos este sábado en La Plata, específicamente en las inmediaciones de Avenida 44 y 26, suceso que culminó con tres personas heridas de bala, trece demoradas, el secuestro de armas de fuego y la incautación de una decena de motocicletas.

El episodio se originó cuando el grupo conocido como “Los Tehuelches”, que circulaba en motocicletas, fue interceptado por miembros de los “Hells Angels” a bordo de camionetas. Según se desprende de las actuaciones, en un primer momento se produjo una agresión física que escaló rápidamente, derivando en un intercambio de disparos.

Como resultado de la balacera, tres personas resultaron heridas -dos pertenecientes a los “Tehuelches” y un integrante de los “Hells Angels”-, quienes fueron trasladadas conscientes a distintos centros de salud de la zona. Tras el tiroteo, la policía trasladó a doce hombres y a una mujer a la comisaría zonal para su identificación, además de incautar once motos y cuatro armas de fuego en el lugar del enfrentamiento.

Operativo en salón de eventos y detenciones relevantes

Horas más tarde, y en base a filmaciones y testimonios recolectados, la policía implementó un operativo de seguridad en el salón de eventos “Segunda Generación”, donde se desarrollaba un encuentro de la agrupación “Hells Angels”. Durante el procedimiento, los controles e interceptaciones vehiculares arrojaron resultados relevantes.

En un Chrysler PT Cruiser (patente KFO 828), conducido por Maximiliano Nahuel Tobares y acompañado por Ever Hugo Benítez Penayo y Nicolás Lionel Giani Frontera, los efectivos incautaron “una pistola Taurus calibre 9 mm en la guantera”, motivo por el cual los tres ocupantes quedaron demorados. Por otra parte, en una camioneta Ford EcoSport (patente HXK 354), conducida por Guido Cuello junto a Diego Hernán Cardo y Noelia Florencia Flores -todos oriundos de Córdoba-, la policía incautó “una pistola Bersa calibre 9 mm y una pistola Bersa TPR calibre .380”, quedando los tres ocupantes detenidos.

El operativo también incluyó la interceptación de un Renault Logan (patente AG 380 UZ), ocupado por los ciudadanos españoles Juan Francisco Guerrero Pérez, Enrique Alonso Salido, Pedro Antonio Verde Salmerón y Pablo Apolonio González Casado, quienes tenían en su poder “dos tubos con cocaína”. Asimismo, la policía detuvo a Hugo César Alfaro (de Banfield) y Pablo Girardi (oriundo de Mendoza), ocupantes de una Toyota Hilux 4x2 (patente CYX 579), secuestrándoles los teléfonos celulares, dado que “el vehículo fue registrado en el lugar del enfrentamiento”.

Finalmente, fueron detenidos Gustavo Adolfo Mazzitelli (de CABA), conductor de una camioneta Ford 350 Econoline (patente IXA 797), y Ramón Roberto Lescano (de Mendoza), al volante de una Volkswagen Amarok (patente AD 604 WM). Ambos vehículos “también fueron filmados en el enfrentamiento”, por lo que sus ocupantes quedaron detenidos y los rodados, junto a sus celulares, fueron secuestrados.

Investigación en curso 

La causa judicial, caratulada como “Enfrentamiento armado -Tenencia ilegal de armas de fuego- Lesiones”, quedó a disposición de la Fiscalía N°16 y del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial La Plata.

En estas horas, se mantiene un amplio despliegue de control y vigilancia en distintos puntos de la ciudad para prevenir nuevos enfrentamientos entre ambas facciones de motociclistas. Fuentes policiales indicaron que “no se descarta que los grupos involucrados pertenezcan a una red más amplia con conexiones interprovinciales y vínculos internacionales”.

