Verstappen se quedó con el triunfo en el GP de Estados Unidos y Colapinto terminó 17°

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado
El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, ya disputa el Gran Premio de Estados Unidos, correspondiente a la decimonovena fecha del campeonato de Fórmula 1 que tiene como líder al australiano Oscar Piastri (McLaren). Colapinto, que este sábado terminó decimocuarto en una accidentada carrera sprint, comenzó en el decimoquinto lugar, mientras que en la pole position arrancó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
En la largada, Gran largada de Verstappen, que defendió muy bien la punta. Leclerc sorprendió con las gomas blandas y le robó el segundo puesto a Norris. Colapinto se pasó en la segunda curva, perdió dos posiciones y ahora tiene adelante a Bortoleto y Ocon.
En la segunda vuelta, Colapinto recuperó un lugar al superar a Ocon, que tiene gomas duras, y está 16°. Ahora irá por Bortoleto. Adelante, Verstappen se va a alejando de Leclerc, que empieza a sufrir con los neumáticos blandos, con Norris presionándolo muy cerca. Detrás, Hamilton, Piastri y Russell separados entre ellos por menos de un segundo.
En la vuelta 9, se relanzó la carrera, con Colapinto 14° por el abandono de Sainz y el ingreso a boxes de Albon durante la neutralización. El argentino, igual, avisa por radio que "los neumáticos están totalmente destrozados, sobre todo los traseros". Adelante, Verstappen está a casi tres segundos de Leclerc, que se escapó un poquito de Norris.
En la vuelta 12, Stroll superó fácil a Colapinto, el argentino trató de recuperar el puesto en la curva siguiente, pero el canadiense se quedó finalmente con el 14° puesto. Franco ya está complicado con la degradación de las gomas medias y le está costando mantener el ritmo.
En la decimoquinta vuelta, Verstappen se acomodó bien adelante: ya le sacó más de cinco segundos a Leclerc, que aguanta por ahora el segundo lugar de los ataques de Norris, que sigue a distancia de DRS. Colapinto, que trepó un puesto por la parada de Bortoleto, tiene a Ocon a menos de un segundo, presionando por el 14° lugar.
En la vuelta 24, Antonelli, con otro ritmo, superó a Colapinto. El argentino quedó 15° y ahora tendrá una dura batalla con Ocon, que está a un segundo y medio con las gomas duras de la largada.
En la vuelta 27, Colapinto defendió en varias curvas el 15° puesto de su ex compañero Albon. Pero con gomas más nuevas y un mejor auto, el tailandés de Williams lo termina superando. El pilarense está ahora 16°, por delante de Hadjar. Y sigue con las gomas medias del comienzo
Para la vuelta 30, muchos pilotos empiezan a entrar a boxes y Colapinto subió al 14°. Mientras, el gran protagonista de la carrera es Leclerc, que tras poner gomas medias, ya protagonizó tres grandes maniobras para superar a Hulkenberg, Bearman y Tsunoda y trepar al sexto puesto. Así, en la vuelta 32, los ingresos de varios pilotos, Colapinto quedó 11°, pero todavía debe ingresar a boxes. Adelante, Verstappen está ahora escoltado por Norris y Russell, tras la parada de Hamilton. Y Leclerc, con el récord de vuelta, sigue escalando posiciones
