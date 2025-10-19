Taxistas, remiseros y transportistas escolares de La Plata marcharán contra las APP

En una acción conjunta, los sectores de taxis, remises y transporte escolar de la ciudad se preparan para marchar este miércoles 22 de octubre a las 9 h en la intersección de calle 25 y 54, frente al Parque San Martín, reclamando mayor control del transporte irregular y en rechazo del proyecto que habilita aplicaciones de traslado.

El espacio denominado Frente de Transportistas Unidos y Habilitados de La Plata —que agrupa a taxistas, remiseros y conductores de transporte escolar— formalizó la convocatoria. Según el referente del sector, Juan Carlos Berón, la movilización responde a “la defensa del trabajo formal y el cumplimiento de la ley”.

Entre los principales reclamos destacan:

Control más riguroso sobre el transporte informal e irregular que opera sin habilitación.

Oposición al proyecto municipal que busca regularizar o habilitar la operación de aplicaciones de transporte (como Uber, Cabify u otras) en la ciudad de La Plata.

Solicitudes de respaldo económico para el sector habilitado: créditos blandos por parte del Banco Provincia de Buenos Aires, prórrogas impositivas para aliviar la caída en la actividad.

El reclamo se da en un momento de creciente tensión entre los conductores tradicionales y las plataformas digitales de movilidad, que según los marchantes operan fuera del marco regulatorio local. “Nos unimos todos los sectores habilitados para defender el trabajo formal”, manifestó Berón.

De aprobarse el proyecto en el concejo municipal que regula las apps de transporte, se abriría una nueva competencia para los servicios tradicionales, lo que según los taxistas y remiseros significaría un impacto directo en su economía y en su modelo de negocio.

La movilización convocada en 25 y 54 vendrá acompañada por un operativo de tránsito dispuesto por el municipio, lo que anticipa cortes parciales de calles y concentración de vehículos del sector.

Aunque la convocatoria es de mañana, los organizadores esperan visibilidad mediática y adhesión de los choferes de distintos rubros: taxi, remise, transporte escolar, todos unidos bajo la idea de combatir lo “ilegal”.

