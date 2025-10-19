Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Supertransmi de La Redonda: seguí el clásico platense

Deportes

El recibimiento y el homenaje a Miguel Ángel Russo con banderas y camiseta especial

19 de Octubre de 2025 | 15:07

Escuchar esta nota

Tras la muerte de Miguel Angel Russo, el clásico platense en el primer partido que Estudiantes juega como local.

Los jugadores el Pincha salieron (todos) con la camiseta con el número 6 y la inscripción "Russo". Además, una de las tradiconales banderas de palo que muestran rostros ilustrados de ídolos, llevó esta vez la de "Miguelo".

En cuanto al recibimiento, hubo humo rojo y blanco en el lateral de avenida 1. Y en el minuto 7, desde 57 de extendió el telón en alusión el recordado clásico.

 

 

VIDEO. Picardías de clásico: los colaboradores del Lobo "barrieron" la sal del césped

"El momento más esperado": el emotivo mensaje para Nicolás Barros Schelotto en la previa del clásico

 

 

 

