El recibimiento y el homenaje a Miguel Ángel Russo con banderas y camiseta especial

Tras la muerte de Miguel Angel Russo, el clásico platense en el primer partido que Estudiantes juega como local.

Los jugadores el Pincha salieron (todos) con la camiseta con el número 6 y la inscripción "Russo". Además, una de las tradiconales banderas de palo que muestran rostros ilustrados de ídolos, llevó esta vez la de "Miguelo".

En cuanto al recibimiento, hubo humo rojo y blanco en el lateral de avenida 1. Y en el minuto 7, desde 57 de extendió el telón en alusión el recordado clásico.

BANDERAS PARA MIGUEL Y CLIMA DE CLÁSICO 😁🇦🇹🏟️



Así se preparan los hinchas de Estudiantes para recibir a Gimnasia en una nueva edición del clásico platense.



