El recibimiento y el homenaje a Miguel Ángel Russo con banderas y camiseta especial

Estudiantes fue demasiado paciente, pero apareció Cetré y se llevó el primer tiempo 1 a 0
VIDEO. La bajó Ascacibar y Cetré la mandó a la red: así se abrió el clásico platense
El recibimiento y el homenaje a Russo con banderas y camiseta especial
VIDEO. Picardías de clásico: los colaboradores del Lobo "barrieron" la sal del césped
Tras la muerte de Miguel Angel Russo, el clásico platense en el primer partido que Estudiantes juega como local.
Los jugadores el Pincha salieron (todos) con la camiseta con el número 6 y la inscripción "Russo". Además, una de las tradiconales banderas de palo que muestran rostros ilustrados de ídolos, llevó esta vez la de "Miguelo".
En cuanto al recibimiento, hubo humo rojo y blanco en el lateral de avenida 1. Y en el minuto 7, desde 57 de extendió el telón en alusión el recordado clásico.
Un recibimiento espectacular ❤️🤍❤️ pic.twitter.com/SrN0FIn6Cy— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 19, 2025
El recuerdo de Miguel Ángel Russo en el clásico Estudiantes vs. Gimnasia#LPFxTNTSports pic.twitter.com/wMstwVa95G— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2025
BANDERAS PARA MIGUEL Y CLIMA DE CLÁSICO 😁🇦🇹🏟️— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2025
Así se preparan los hinchas de Estudiantes para recibir a Gimnasia en una nueva edición del clásico platense.
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite… pic.twitter.com/j68byNx7NF
👏🇦🇹🏟️ GRAN GESTO de Estudiantes, que salió a la cancha con una camiseta en honor a Miguel Ángel Russo.— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2025
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/cZVmUXq33F
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
