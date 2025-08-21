Nicolás Vázquez vs Gimena Accardi: los detalles de la firma del divorcio y la separación de bienes

Sin dudas, después de que Gimena Accardi confesara su infidelidad a Nico Vázquez, se armó un gran escándalo alrededor de la pareja, que se casó en 2016.

Pero, ellos siguen atravesando el duelo y la separación. El próximo paso es el divorcio, lo que deja en claro que no hay posibilidad de reconciliación. Todo se firmara este jueves 21 de agosto.

"Se firma mañana el divorcio, esto que pasó aceleró todo", reveló Yanina Latorre. "Entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo, se han visto. Él dice haberle perdonado la infidelidad, lo que le duele es cómo se desencadenó todo porque él se sintió medio bol... todo el año", agregaron desde la pantalla chica.

Por otra parte, el mismo Nico Vázquez, reveló que se acercó a la casa para acompañarla en este difícil momento, desde que se supo el engaño.

Ambos, Nico Vázquez y Gimena Accardi quieren atravesar su divorcio de forma discreta y en paz. "Es tranquilo, parten todo 50 y 50", explicó Yanina Latorre. Asimismo, revelaron que la actriz se va a quedar con la casa en la que convivían en el barrio San Isidro Labrador en Benavídez y él con el departamento en Capital que se compró este año, en plena crisis matrimonial.

"Dicen que van a seguir laburando juntos", tiraron desde los programas del ambiente. Allí, recordemos que, Nico Vázquez había aclarado que Gimena Accardi seguirá siendo parte de su obra junto con Andrés Gil hasta que termine la gira. "El entorno de él dice que está tranquilo y que no tiene nada contra el chico porque cree que no es el tercero", explicaron desde los diferentes programas televisivos.