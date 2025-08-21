Listado confirmado de ingresantes a residencias 2025: dieron puntos extra a quienes estudiaron en el país

El clan Furfaro ya está en La Plata para declarar por el fentanilo contaminado: uno por uno, quiénes son los detenidos
El clan Furfaro ya está en La Plata para declarar por el fentanilo contaminado: uno por uno, quiénes son los detenidos
Caputo minimizó el traspié en el Congreso y aseguró: "Este modelo se mantendrá durante 30 años"
Desde adentro, el relato de un platense sobre el infierno en Independiente: "Alguien dijo 'dejalos que se maten'"
VIDEO. Interna en Fuerza Patria y crítica desde La Cámpora a Kicillof
VIDEO. Un caballo suelto cruzó Centenario y sorprendió a los vecinos de City Bell
Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”
Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos, dónde se define la serie y las estrellas del Mengao
Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico
¡Bombazo de Wanda Nara! ¿La China Suárez embarazada de Mauro Icardi?
Nicolás Vázquez vs Gimena Accardi: los detalles de la firma del divorcio y la separación de bienes
Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
¿Paso o no paso? El nuevo semáforo de La Plata que ya encendió dudas de automovilistas
Enrique Otero: “Vamos a poner un freno a los abusos del poder”
Jueves sin clases en colegios y facultades de la UNLP por otro paro docente
La Plata, al ritmo de la Pachamama: finde de música, feria y celebración con la "Posta Querandíes"
Recordando a las víctimas del terrorismo: un día para no olvidar
Divorcio millonario: una verdadera fortuna en juego por la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Sorpresivo regreso: nuevo romance entre Fito Páez y Julia Mengolini, tras su reciente separación
Cordón verde: detectan casi 2.300 campos activos en nuestra región
Demolición y vidas paralizadas: entre el cerco y la peregrinación vecinal
Diputados aprobó cambiar el huso horario para ahorrar energía: qué implica y cuándo se aplicaría
Plazos fijos, cuánto hay que depositar hoy para ganar $1.000.000 en 30 días: las mejores tasas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer el listado final de ingresantes a residencias médicas 2025, ordenado según el desempeño y trayectoria académica, que en este año se implementó con un plus de 5 puntos para quienes realizaron sus estudios en universidades del país. El orden de mérito final que define el ingreso a las residencias médicas 2025 ya se encuentra disponible en el sitio oficial del Ministerio de Salud de la Nación.
En cumplimiento con las instancias establecidas, el proceso de adjudicación de cargos se realizará entre el 25 y 29 de agosto y, a partir del 1° de septiembre, los ingresantes podrán iniciar sus residencias, tal como estaba previsto.
De acuerdo a la Resolución 1164/2025, para el cálculo del orden de mérito se incorporó un adicional de 5 puntos para quienes realizaron la totalidad de su carrera de grado en universidades argentinas.
De esta manera, se buscó corregir las inequidades que históricamente se generaban a partir de las diferencias en el sistema de cálculo del promedio académico entre universidades argentinas y extranjeras.
Los próximos ingresantes tendrán que elegir entre dos modalidades de contratación diferentes para realizar esta formación de posgrado en servicio.
Mediante la actualización del reglamento del Sistema Nacional de Residencias Médicas, la cartera sanitaria nacional estableció dos opciones posibles: Beca Institución o Beca Ministerio. Ambas modalidades continuarán siendo financiadas por el Estado nacional.
LE PUEDE INTERESAR
Colegio de Terapia Ocupacional lanza auditorías en toda la provincia para frenar el ejercicio ilegal
Los residentes que elijan la primera opción serán contratados directamente por la institución en la que realicen su residencia, percibirán el monto de la misma sin descuentos y tendrán la posibilidad de sumar bonificaciones adicionales brindadas por el establecimiento. El seguro contra accidentes y el seguro de salud serán cubiertos por la institución.
Por el contrario, quienes opten por la 'Beca Ministerio' percibirán sus ingresos con los descuentos previstos en el régimen previsional, serán incorporados a la Obra Social de los Trabajadores del Estado nacional y no tendrán acceso a los bonos que otorgue la institución. Los seguros contra accidentes deberán ser cubiertos por la institución.
Además, los residentes que hayan iniciado sus residencias en años anteriores también podrán optar por cambiar de modalidad. Quienes decidan no hacerlo, no verán modificadas las condiciones ni los beneficios otorgados hasta el momento.
La formación de posgrado en servicios es una herramienta estratégica para fortalecer la especialización profesional y cada profesional tiene derecho a elegir, con libertad, cómo transitarla.
Medicina (actualizado 20 de agosto 2025)
Enfermería (Actualizado 7 de agosto 2025)
Otras especialidades del equipo de Salud (OEES)
Posbásicas (Actualizado 7 de agosto 2025)
Residencias interdisciplinarias básicas y posbásicas
Fechas: del 11 al 25 de agosto de 2025 . Medicina: 25 al 29 de agosto
Requisitos para poder adjudicar
Si adjudicás para Residencias interdisciplinarias consultá su modalidad de adjudicación
Sedes provincia de Buenos Aires:
1-Escuela Floreal Ferrara, calle 4 y 51, La Plata;
2-Centro de Posgrado Sergio Karakachoff (UNLP), calle 48 e/ 6 y 7 – 2do subsuelo – Aula 203, La Plata.
Cronograma de adjudicación por especialidad médica. Se publicará en breve.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí