Listado confirmado de ingresantes a residencias 2025: dieron puntos extra a quienes estudiaron en el país

El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer el listado final de ingresantes a residencias médicas 2025, ordenado según el desempeño y trayectoria académica, que en este año se implementó con un plus de 5 puntos para quienes realizaron sus estudios en universidades del país. El orden de mérito final que define el ingreso a las residencias médicas 2025 ya se encuentra disponible en el sitio oficial del Ministerio de Salud de la Nación.

En cumplimiento con las instancias establecidas, el proceso de adjudicación de cargos se realizará entre el 25 y 29 de agosto y, a partir del 1° de septiembre, los ingresantes podrán iniciar sus residencias, tal como estaba previsto.

De acuerdo a la Resolución 1164/2025, para el cálculo del orden de mérito se incorporó un adicional de 5 puntos para quienes realizaron la totalidad de su carrera de grado en universidades argentinas.

De esta manera, se buscó corregir las inequidades que históricamente se generaban a partir de las diferencias en el sistema de cálculo del promedio académico entre universidades argentinas y extranjeras.

Los próximos ingresantes tendrán que elegir entre dos modalidades de contratación diferentes para realizar esta formación de posgrado en servicio.

Mediante la actualización del reglamento del Sistema Nacional de Residencias Médicas, la cartera sanitaria nacional estableció dos opciones posibles: Beca Institución o Beca Ministerio. Ambas modalidades continuarán siendo financiadas por el Estado nacional.

Los residentes que elijan la primera opción serán contratados directamente por la institución en la que realicen su residencia, percibirán el monto de la misma sin descuentos y tendrán la posibilidad de sumar bonificaciones adicionales brindadas por el establecimiento. El seguro contra accidentes y el seguro de salud serán cubiertos por la institución.

Por el contrario, quienes opten por la 'Beca Ministerio' percibirán sus ingresos con los descuentos previstos en el régimen previsional, serán incorporados a la Obra Social de los Trabajadores del Estado nacional y no tendrán acceso a los bonos que otorgue la institución. Los seguros contra accidentes deberán ser cubiertos por la institución.

Además, los residentes que hayan iniciado sus residencias en años anteriores también podrán optar por cambiar de modalidad. Quienes decidan no hacerlo, no verán modificadas las condiciones ni los beneficios otorgados hasta el momento.

La formación de posgrado en servicios es una herramienta estratégica para fortalecer la especialización profesional y cada profesional tiene derecho a elegir, con libertad, cómo transitarla.

En detalle

Orden de mérito por disciplina - Definitivo -

Medicina (actualizado 20 de agosto 2025)

Bioquímica

Enfermería (Actualizado 7 de agosto 2025)

Otras especialidades del equipo de Salud (OEES)

Posbásicas (Actualizado 7 de agosto 2025)

Residencias interdisciplinarias básicas y posbásicas

Adjudicaciones de cargos

Fechas: del 11 al 25 de agosto de 2025 . Medicina: 25 al 29 de agosto

Requisitos para poder adjudicar

Si adjudicás para Residencias interdisciplinarias consultá su modalidad de adjudicación

Acto público de adjudicación de cargos:

Especialidades médicas:

Fechas : 25 al 27 de agosto

: 25 al 27 de agosto Horario : 9 a 15 horas. Ingreso a partir de las 8.30 am.

: 9 a 15 horas. Ingreso a partir de las 8.30 am. Sede CABA : Palacio Libertad “Domingo Faustino Sarmiento”, sito en la calle Sarmiento 151, 2do piso, “Salón de Honor”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

: Palacio Libertad “Domingo Faustino Sarmiento”, sito en la calle Sarmiento 151, 2do piso, “Salón de Honor”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sedes provincia de Buenos Aires :

1-Escuela Floreal Ferrara, calle 4 y 51, La Plata;

2-Centro de Posgrado Sergio Karakachoff (UNLP), calle 48 e/ 6 y 7 – 2do subsuelo – Aula 203, La Plata.

Cronograma de adjudicación por especialidad médica. Se publicará en breve.

Otras disciplinas

Cronograma de adjudicación

Días 13 y 14 de agosto.

Sede provincia de Buenos Aires: Calle 48 entre 6 y 7. Centro de Posgrado Sergio Karakachoff, 2do subsuelo, Aula 203, UNLP. Ciudad de La Plata.

Calle 48 entre 6 y 7. Centro de Posgrado Sergio Karakachoff, 2do subsuelo, Aula 203, UNLP. Ciudad de La Plata. Sede C.A.B.A.: Av. Amancio Alcorta 2195, Auditorio B, Edificio SAME. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Títulos definitivos