La Ciudad

La Plata, al ritmo de la Pachamama: finde de música, feria y celebración con la "Posta Querandíes"

21 de Agosto de 2025 | 10:50

Este fin de semana La Plata vivirá al ritmo de la Pachamama. Es que se llevará a cabo el segundo encuentro de integración cultural Posta Querandíes, organizado por la Municipalidad platense y el Centro Cultural y Peña La Salamanca.

La cita será este domingo 24 de agosto desde las 10 en el predio comunal de calle 122 y 56, y con entrada libre y gratuita. Se indicó que la jornada se extenderá hasta las 20 e incluirá la tradicional ceremonia de agradecimiento  a la Pachamama, acompañada por coplas, sicuris y bailes alrededor del altar. Los vecinos están invitados a participar con alimentos, semillas, flores u otros elementos como ofrenda.

A lo largo de todo el domingo, además, el público podrá recorrer una feria de artesanías, deleitarse con platos regionales en cantinas y asadores, ver espectáculos de CAFI Escuela de Danzas Tradicionales Argentinas y disfrutar de una tarde de encuentro con sus mates y reposeras. 

Asimismo, habrá presentaciones en vivo a cargo de grandes artistas como Orellana Lucca, Los de Imaguaré, Milena Salamanca, Coroico, Pewü Canto Patagón, Instrumental Salamanquera y Emanuel Gabotto y La Surería.

 

 

