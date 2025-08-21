VIDEO. Un caballo suelto cruzó Centenario y sorprendió a los vecinos de City Bell

Durante la jornada de ayer, fue atípica para los vecinos de la zona norte de la ciudad de La Plata. Es que en medio del habitual tránsito de vehículos y peatones que vuelven a casa, un caballo suelto en pleno Camino Centenario a la altura de la calle Cantilo sorprendió a los vecinos de City Bell quienes rápidamente dieron aviso a Zoonosis.

Según el video que accedió EL DIA, se trató de un animal que apareció corriendo en contramano por el camino Centenario y luego cruzó hacia la zona de la estación de tren de City Bell.

En tanto, los conductores que circulaban por la zona filmaron el momento con el celular y dieron alerta al 911.

Tras la alerta de los vecinos, personal de Zoonosis se acercó con un tráiler para trasladarlos a un lugar seguro. Por el momento, se desconoce la identidad del responsable y cuáles fueron los motivos de semejante imprudencia.