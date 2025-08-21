¿Paso o no paso? El nuevo semáforo de La Plata que ya encendió dudas de automovilistas

El clan Furfaro ya está en La Plata para declarar por el fentanilo contaminado: uno por uno, quiénes son los detenidos
El clan Furfaro ya está en La Plata para declarar por el fentanilo contaminado: uno por uno, quiénes son los detenidos
Francos, tras la salida de Spagnuolo: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"
Barbarie en Avellaneda: la Provincia le apuntó a Independiente y Conmebol por los incidentes
Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño
Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo
Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico
Nico Vázquez se fue de la casa que compartía con Gimena Accardi: los detalles de su nueva vida
Jueves sin clases en colegios y facultades de la UNLP por otro paro docente
Enrique Otero: “Vamos a poner un freno a los abusos del poder”
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Recordando a las víctimas del terrorismo: un día para no olvidar
Cordón verde: detectan casi 2.300 campos activos en nuestra región
Demolición y vidas paralizadas: entre el cerco y la peregrinación vecinal
Diputados aprobó cambiar el huso horario para ahorrar energía: qué implica y cuándo se aplicaría
Plazos fijos, cuánto hay que depositar hoy para ganar $1.000.000 en 30 días: las mejores tasas
En Arturo Seguí talaron un árbol añejo y generó un conflicto vecinal
Los números de la suerte del jueves 21 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sorprendió la colocación en un punto de mucha circulación y donde suelen generarse inconvenientes
Escuchar esta nota
La colocación de un semáforo a la altura del paso sobre nivel de 1 y 38 llamó la atención de los automovilistas que circulan por la zona.
La cantidad de vehículos particulares, colectivos y camiones que circulan por ese lugar, por ser una de las vías que conduce a la subida de la Autopista La Plata-Buenos Aires, lo convierten en un punto de mucha circulación en todo momento del día y en consecuencia suele generar algunos inconvenientes en la circulación.
El semáforo ahora habilita o no el paso para quienes circulan por Avenida 1 y para quienes deben cruzar la vía sentido a Avenida 120 y le aporta un orden que antes no tenía.
Pero de igual modo, según señalaron varios automovilistas que se comunicaron con el diario, se plantea la duda respecto de qué hacer cuando los que se desplazan por Avenida 1 tienen el semáforo en rojo pero los que van a cruzar la vía no pueden hacerlo porque están las barreras bajas. ¿Se puede pasar o no? Si se avanza, ¿es infracción por estar cruzando el semáforo en rojo o existe una excepción porque al estar pasando el tren no podría avanzar quienes en ese momento tendrían luz verde?
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí