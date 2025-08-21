¿Paso o no paso? El nuevo semáforo de La Plata que ya encendió dudas de automovilistas

La colocación de un semáforo a la altura del paso sobre nivel de 1 y 38 llamó la atención de los automovilistas que circulan por la zona.

La cantidad de vehículos particulares, colectivos y camiones que circulan por ese lugar, por ser una de las vías que conduce a la subida de la Autopista La Plata-Buenos Aires, lo convierten en un punto de mucha circulación en todo momento del día y en consecuencia suele generar algunos inconvenientes en la circulación.

El semáforo ahora habilita o no el paso para quienes circulan por Avenida 1 y para quienes deben cruzar la vía sentido a Avenida 120 y le aporta un orden que antes no tenía.

Pero de igual modo, según señalaron varios automovilistas que se comunicaron con el diario, se plantea la duda respecto de qué hacer cuando los que se desplazan por Avenida 1 tienen el semáforo en rojo pero los que van a cruzar la vía no pueden hacerlo porque están las barreras bajas. ¿Se puede pasar o no? Si se avanza, ¿es infracción por estar cruzando el semáforo en rojo o existe una excepción porque al estar pasando el tren no podría avanzar quienes en ese momento tendrían luz verde?