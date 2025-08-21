Interna en Fuerza Patria y crítica desde La Cámpora a Kicillof

El senador bonaerense Emmanuel Santalla, militante de La Cámpora y hombre cercano a Cristina Kirchner, criticó al gobernador Axel Kicillof durante un acto reciente, cuestionando la orientación de la política portuaria en Dock Sud y la "falta de respuestas" a los vecinos de Avellaneda.

Santalla, de 38 años, suele moverse con un estilo político combativo, similar al de referentes como Mayra Mendoza o Julián Álvarez, con quienes comparte la impronta camporista. Su trayectoria está marcada por cruces con distintos líderes del peronismo, entre ellos el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, con quien mantiene una relación tirante.

En esta ocasión, el blanco de sus críticas fue el propio gobernador Kicillof, a quien acusó de "priorizar los intereses empresariales" por encima de las "necesidades" sociales de los barrios populares. “Uno ve a compañeras que están en los comedores de Villa Inflamable hace muchos años esperando una oportunidad, sin agua potable, sin urbanización, y que muchas veces son miradas con la nuca por parte de quienes tienen la responsabilidad de dar respuesta”, sostuvo el legislador durante un acto partidario.

Santalla cuestionó la presencia de Kicillof junto al intendente Ferraresi en la inauguración de una obra de ampliación del muelle en el puerto de Dock Sud, impulsada por la empresa Exolgam con una "inversión de 250 millones de dólares". Según Santalla, ese proyecto “garantiza rentabilidad multimillonaria en dólares para unos pocos empresarios”, pero deja en segundo plano la situación crítica de los vecinos de la zona.

“Me parece bien que se amplíe el puerto, pero también estaría bien que el Gobernador, el intendente y los gerentes de Exolgam crucen la calle y hablen con los vecinos y vecinas de Inflamable, que todavía esperan respuestas. La actividad portuaria no puede estar de espaldas a la ciudad”, remarcó.

El discurso de Santalla, que combina reclamos sociales con una crítica al modelo económico, también apuntó contra la “lógica importadora” que, según dijo, “deja sin laburo a los argentinos y hace que cierren nuestras pymes”. El camporista llamó a repensar el rol del puerto para que “genere empleo e industria, y no solo depósitos fiscales para unos pocos”.

La intervención de Santalla vuelve a exponer las tensiones internas en el peronismo bonaerense tras la derrota electoral de 2023 y en un escenario de reacomodamiento post liderazgo de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.