Espectáculos |Increíbles números

Divorcio millonario: una verdadera fortuna en juego por la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

21 de Agosto de 2025 | 08:43

Después de la separación entre la panelista Evangelina Anderson y el ex DT de River, Martín Demichelis, ahora se conoció la cifra millonaria que se debatirá en el divorcio.

recordemos que, estuvieron juntos durante 17 años, y son padres de Bastián, Lola y Emma.

Así, los bienes conjuntos, entre inmuebles, campos y las cuentas bancarias que tendrían en el exterior, sería mayor a los 50 millones de dólares.

En el reparto están una casa en Marbella, España, un departamento en el edificio Chateu Libertador, en el barrio de Núñez, en la Ciudad, el mismo donde vive la conductora Wanda Nara con sus hijos.

Mientras tanto, en la tele, aseguraron que: "Para su entorno no es un 50 y 50, y tampoco para los abogados”, y resaltaron que Anderson recibirá "lo que le corresponde".

Asimismo, la modelo deslizó que siguen teniendo diálogo, a pesar de los rumores de una infidelidad de parte de él, y que deben acordar la cuota alimentaria para sus tres hijos menores.

Ambos están en Argentina: ella continúa su trabajo en televisión, mientras que él se quedó afuera del club Monterrey y está sin trabajo.

Eran otros tiempos. Demichelis y Anderson se conocieron en 2007, cuando ella trabajaba en teatro en Villa Carlos Paz, en Córdoba.

La historia de amor entre ambos empezó después del Mundial de Alemania. Se casaron ocho años después y pronto nacieron sus dos primeros hijos, Bastián y Lola, y en 2016 llegó Emma, la menor y durante varios años vivieron en Alemania, España y México, por la actividad del deportista.

