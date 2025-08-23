El TC enciende los motores en el Gálvez

El Turismo Carretera (TC), la la categoría más popular del automovilismo de nuestro país, desarrollará la décima fecha en el autódromo de Buenos Aires Oscar y Alfredo Gálvez, lo que marcará el cierre de la etapa clasificatoria.

Cinco nombres ya están confirmados para formar parte de la Copa de Oro, en tanto se definirán los siete restantes tras la visita al circuito número 12 del autódromo porteño.

La actividad en pista dará comienzo hoy por la mañana con los entrenamientos correspondientes. También estarán el TC Pista y la Fórmula 2.

Ayer, los pilotos Julián Santero, Jonatan Castellano, Juan José Ebarlín, Nicolás Impiombato, Marcos Di Palma, Nicanor Santilli Pazos (TC Pista) y Tomás Abdala (TC Pista) giraron por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la previa de la décima fecha del campeonato.

A bordo de sus respectivos autos, partieron desde el hall de entrada del canal TV Pública, transitaron por Av. Del Libertador hasta una conocida estación de servicio que se encuentra sobre la misma avenida, en el cruce con Cerrito.

El TC hizo vibrar las calles de la Ciudad, en la antesala de la definición de la etapa regular. Un gran marco de público se acercó para acompañar y conocer a los autos de Nueva Generación que giraron por Av. Figueroa Alcorta, luego doblaron en Mariscal Ramón Carrilla, para después girar en Av. Del Libertador y finalizar en Shell. Se vivió un hermoso momento junto a la gente teceísta, que ya se prepara para lo que ocurrirá en dos días.

El campeonato se encuentra del siguiente modo: 1° Julián Santero 239.5; 2° Marcelo Agrelo 234; 3° Mauricio Lambiris 216; 4° Juan Martín Trucco 216; 5° Agustín Canapino 211,5; 6° Germán Todino 189.5; 7° Santiago Mangoni 175; 8° Jeremías Olmedo 166; 9° José Manuel Urcera 162.5; 10° Valentín Aguirre 162.

Las actividades del TC comenzarán hoy a partir de las 11, con la tanda de entrenamientos para todos los grupos.