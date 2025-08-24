Elecciones del 7 de septiembre en Berisso y Ensenada: ¿Con qué documento se puede votar?

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
ESPACIO PATROCINADO.- El 7 de septiembre, Ensenada y Berisso eligen diputados provinciales, concejales y consejeros escolares. También pueden votar extranjeros con residencia permanente empadronados.
El domingo 7 de septiembre se realizan las elecciones provinciales en la Provincia de Buenos Aires. Se eligen diputados, senadores, concejales y consejeros escolares. La votación es obligatoria para mayores de 18 y menores de 70 años, y se realiza con boleta partidaria en papel en todo el territorio bonaerense.
Para emitir tu voto, los únicos documentos válidos para sufragar son:
• DNI tarjeta, incluso si figura la leyenda “no válido para votar”
• DNI libreta celeste o verde
• Libreta Cívica
• Libreta de Enrolamiento
Siempre hay que presentarse con el mismo ejemplar que figura en el padrón o uno más nuevo. Llevar uno anterior puede invalidar el voto. Tampoco se aceptan versiones digitales del DNI.
En las elecciones provinciales del 7 de septiembre de 2025, los ciudadanos de Ensenada y Berisso votarán para renovar diputados y diputadas provinciales: se eligen 18 titulares y 8 suplentes en la Tercera Sección Electoral.
Mientras que también se elegirán concejales (9 en Ensenada y 10 en Berisso) y consejeros y consejeras escolares, 3 en cada distrito.
n esta jornada no se eligen cargos nacionales, cuya votación será el 26 de octubre.
Los bonaerenses habilitados pueden consultar el padrón definitivo a través del sitio web padron.gba.gob.ar. Allí ingresan su número de DNI, seleccionan el género tal como figura en el documento y completan el captcha. Luego, el sistema muestra el nombre de la escuela, dirección, mesa y número de orden donde le corresponde votar.
Si no figurás en el padrón, podés notificarlo enviando un correo electrónico a la Junta Electoral o contactarte con la Defensoría del Pueblo bonaerense, donde te brindarán asistencia para resolverlo.
Si estás dentro del rango obligatorio para emitir el voto y te ausentas sin una justificación válida, vas a quedar registrado como infractor y, de manera automática, podrías recibir una multa económica que en caso de no pagar, no te permitirá votar en las siguientes elecciones.
También podrías tener restricciones para realizar trámites en organismos públicos por cierto período de tiempo, por lo que se recomienda estar preparados o conseguir los justificativos pertinentes.
• Estás a más de 500 km del lugar de votación
• Tenés un problema de salud (con certificado)
• Presentás una causa de fuerza mayor comprobable
