¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados bonaerenses del IPS?

A medida que se acerca las fechas de las Fiestas la pregunta que repite entre los jubilados de la Provincia de Buenos Aires que perciben sus haberes mediante el Institución de Previsión Social (IPS), es la misma: ¿Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre?
Al igual de como ocurre con los estatales, docentes y el resto de las dependencias que dependen de Provincia, aún no se oficializó la fecha. Como se informó desde ayer, el gobierno bonaerense confirmó este lunes que abonará el medio aguinaldo a los trabajadores públicos bonaerenses "antes de las fiestas" de Navidad y Año Nuevo. La novedad fue dada conocer por el el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aunque no dio detalles puntuales sobre qué días se pagará.
En cuanto al IPS, se espera que por estas horas se publique el calendario de pago.
Fuentes consultadas por este diario indicaron que "es probable, que al igual de como ocurrió años anteriores se abone el medio aguinaldo la semana que viene" y que los haberes de diciembre se paguen el lunes 29 y martes 30.
