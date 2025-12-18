Gran Hermano Generación Dorada: histórica actriz estaría a un paso de entrar a la casa

Mientras crecen las versiones sobre Morena Rial, Gran Hermano prepara una edición inédita y ya estaría en negociaciones con una figura clave de la televisión argentina.

Así, el universo de Gran Hermano vuelve a sacudirse antes de su estreno con una seguidilla de versiones que mezclan escándalo, expectativa y nombres fuertes del espectáculo.

Ahora, desde las redes, revelaron que Andrea del Boca sería una de las famosas que buscaría sumarse al ciclo. La información sorprendió por tratarse de una actriz histórica de la televisión argentina, con una extensa trayectoria en ficciones que marcaron época.

Se supo además que, la propuesta de esta nueva edición apunta a un formato mixto que romperá con lo conocido hasta ahora. Según se explicó desde el mismo programa, Gran Hermano: Generación Dorada combinará participantes famosos, ex participantes y personas desconocidas que se hayan postulado en el único casting abierto.

Finalmente, la posible incorporación de Andrea del Boca también se leería en clave personal y profesional. La actriz buscaría reinventarse tras la absolución en el juicio en el que estaba procesada por presunta defraudación al Estado y administración fraudulenta, vinculado a la financiación estatal de la telenovela Mamá Corazón.