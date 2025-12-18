Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Caputo salió a escrachar a los intendentes que cobran tasas altas

Lo hizo a través de un sitio donde publica el impacto que tiene sobre los servicios y productos

Caputo salió a escrachar a los intendentes que cobran tasas altas
18 de Diciembre de 2025 | 12:19

Escuchar esta nota

El ministro de Economía, Luis Caputo, dio un paso más en su polémica contra los intendentes que cobran tasas municipales que a su juicio son excesivas: ahora publicó un portal que detalla cuánto incide de que cobran las comunas en el precio de final de servicios y productos, entre ellos los que se venden en supermercados o las que impactan en los combustibles.

Caputo viene sosteniendo una dura pelea por este tema con los intendentes, especialmente con peronistas del Conurbano bonaerense, a los que llegó a acusar de entorpecer la política contra la inflación del Gobierno nacional, lo que a su vez le varió duras réplicas de los jefes comunales, que le reprochan tener que solventar con sus presupuestos políticas que abandona Nación.

Un capítulo reciente de esa pelea se dio con el alcalde de Pilar, Federico Achával. “No compren nada” en ese distrito, “ no avalen al accionar irresponsable de su intendente ”, escribió Caputo en X. Lo hizo al respaldar un comunicado de la Asociación de Supermercados se quejaba por el impacto de la Tasa de Protección Ambiental del Municipio en sus precios.

Achával respondió con una variante el argumento de la retirada de Nación de prestaciones como las sociales, que incrementan la demanda en las comunas. Le dijo que para que ellos pueden bajar tasas, el Gobierno le tiene que bajar el IVA que le cobra a las comunas, cuya recaudación Nación no reintegra vía coparticipación.

Pero ahora Caputo profundizó la estrategia: armó la web Transparencia Municipal, que contiene un ránking de la “voracidad fiscal” de los municipios al detallar cuánto impacta cada tasa en los precios y cuáles son los que cobran menos.

Al presentar el mapa, desde la cuenta oficial del ministerio de Economía, argumentaron que la web busca "fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito de los gobiernos locales" y definió al detallado mapa como una "herramienta que reúne información tributaria de los municipios de todo el país".

Al entrar en la provincia de Buenos Aires, que tiene 135 municipios, las tasas aparecen divididas por "Vial", "Entidades financieras", Actividades primarias", "Industria", e "Hipermercado". Desde el Ministerio aclaran que "los datos fueron relevados de los sitios web oficiales de los municipios al 31 de marzo de 2025".

En los puestos altos aparecen distritos gobernados por el peronismo, pero también por representantes de PRO, incluso algunos que se pasaron a La Libertad Avanza.

- Tasa Vial (Combustibles)

En algunos distritos se grava a cada litro de combustible o metro cúbico de GNC expendido con distintos porcentajes o montos fijos.

Al tope del cobro figuran dos municipios pro-libertarios. General Pueyrredón y Pinamar cobran un 3% extra. Le siguen los distritos peronistas de Azul, Moreno y Pilar con 2,5%.

En cuanto a municipios que recaudan a través de un monto fijo sobresalen José C. Paz (PJ) con un monto de $30 extra por litro o fracción, seguidos por Junín (PRO) con 11 pesos por litro y General Rodríguez (PJ) $10 por litro.

- Tasa de Seguridad e Higiene (TISH) – Industrias

Para la actividad industrial, la base imponible considerada son generalmente los Ingresos Brutos. Los municipios con los techos más altos son según el estudio son gobernados por el peronismo: Quilmes: una alícuota máxima del 2,1%. Moreno: máximo de 1,8%. Lanús: una banda entre el 0,8% y el 1,6%. Morón: su alícuota máxima es del 1,6%, con modificaciones según la zona. En alícuotas fijas sobresalen con un 1% las localidades de Berisso, Ensenada, José C. Paz y San Vicente. Son todas comunas gobernadas por el peronismo

- Tasa seguridad e Higiene en Hipermercados

En esta categoría, la alícuotas más elevada del relevamiento se encuentra en Lanús, gobernada por el intendente camporista Julián Alvarez con el 6%. Luego le siguen Pilar (4,5%) y Quilmes (3,74%). También aparecen Bahía Blanca, Escobar y Lomas de Zamora con 2,7% de gravamen. También son todas peronistas.

- Tasa de seguridad e Higiene en Entidades Financieras

Los bancos y entidades financieras son gravados según distintas bases imponibles. Sobre el total de cuentas de resultado La Matanza y La Plata aplican un 7,5% y respecto a la diferencia entre haber y pasivos (Spread). Bahía Blanca cobra un 8,5%. De los que toman Ingresos Brutos, Quilmes tiene la tasa más alta con un 5,25% y en montos fijos Hurlingham registra el pago fijo más elevado con $41.580.000.

- Tasa seguridad e Higiene – Actividades Primarias

Para el sector de producción primaria, las alícuotas máximas se encuentran en Bahía Blanca con hasta un 2% y Morón que la lleva hasta 1,6%. General San Martín, San Miguel y Moreno alcanzan un máximo del 1,5%.

