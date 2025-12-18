Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy gratis con EL DIA la tarjeta del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

Deportes |El más caro de la historia

Se viene el mega álbum del Mundial 2026: cuánto saldría cada paquete de figuritas... ¿y llenarlo?

Se viene el mega álbum del Mundial 2026: cuánto saldría cada paquete de figuritas... ¿y llenarlo?
18 de Diciembre de 2025 | 10:31

Escuchar esta nota

Panini prepara una edición histórica para el Mundial 2026 y ya empieza a despertar expectativa entre coleccionistas y fanáticos. El álbum oficial de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá tendrá 112 páginas, un salto considerable respecto a las 80 del Mundial Qatar 2022, y reunirá un total récord de 980 figuritas, muy por encima de las 638 de la última edición. Cada sobre incluirá siete estampas, manteniendo el formato tradicional, aunque con una expansión clara del contenido.

La colección Panini acompaña a los Mundiales desde México 1970, y para 2026 la editorial apunta a una de sus ediciones más ambiciosas. La tapa mundial del álbum será presentada en los próximos meses, aunque por ahora no se confirmó la fecha exacta de lanzamiento ni los precios oficiales. Sí está previsto que haya una preventa limitada a través de Amazon, como ocurrió en otras competencias recientes.

En cuanto a los valores, se manejan estimaciones a partir de antecedentes cercanos. El álbum del Mundial de Clubes 2025 se vendía en Argentina a $7.500 (unos 5,20 dólares) y cada sobre costaba alrededor de $1.250. Para el Mundial 2026 no se esperan diferencias drásticas, aunque sí un ajuste respecto a Qatar 2022, cuando el precio del sobre rondaba los 3,5 dólares: la suba proyectada sería cercana al 25 por ciento.

Si se toma como referencia el valor internacional -por ejemplo, un sobre a 20 soles en México-, el precio en Argentina podría ubicarse en torno a los $1.500 por paquete, lo que representaría el doble de lo que costaba un sobre en 2022. En aquel Mundial, el álbum tapa blanda tenía un precio base de $1.000, mientras que el de tapa dura se vendía a $3.000; los sobres costaban $150 cada uno, equivalentes a medio dólar de ese momento.

El crecimiento del álbum también impacta en el desafío del coleccionismo. Con 980 figuritas -un aumento de casi 35 por ciento respecto a Qatar- y sobres de siete estampas, se necesitarían al menos 140 paquetes (más de 220 mil pesos) para completar el álbum, siempre y cuando no aparezca ninguna repetida, un escenario tan ideal como improbable.

 

LE PUEDE INTERESAR

Asesinaron a sangre fría a un futbolista en Ecuador, el cual enfrentó varias veces a Estudiantes

LE PUEDE INTERESAR

¡Atentos Pinchas! Las tres alternativas para llegar al estadio de San Nicolás en auto
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Plateas agotadas para la final Estudiantes vs Platense y solo quedan generales: así sigue la venta de entradas

Tragedia en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco mientras conducía, se estrelló y falleció

Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil

"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata

Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos

VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
+ Leidas

Estudiantes, en modo final: Domínguez define quiénes reemplazan a los tocados Palacios y Arzamendia

Fatal descompensación al volante: quién era el hombre que murió en Plaza Moreno

AFA, el pasillo, Domínguez y más: lo que dejó la explosiva charla con Verón

Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades

VIDEO. El drama de la zona roja de La Plata: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos

Asesinaron a sangre fría a un futbolista en Ecuador, el cual enfrentó varias veces a Estudiantes

Estudiantes y el duelo con Platense que dio inicio a la mística
Últimas noticias de Deportes

Asesinaron a sangre fría a un futbolista en Ecuador, el cual enfrentó varias veces a Estudiantes

¡Atentos Pinchas! Las tres alternativas para llegar al estadio de San Nicolás en auto

Estudiantes y el duelo con Platense que dio inicio a la mística

Estudiantes, en modo final: Domínguez define quiénes reemplazan a los tocados Palacios y Arzamendia
La Ciudad
Alertan por obras ilegales en un humedal protegido de Ignacio Correas: denuncian violación de una orden judicial
¿Mesa adentro o mesa afuera? cómo estará la Nochebuena y Navidad en La Plata
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos en un supermercado de La Plata
Pedí hoy gratis con EL DIA la nueva tarjeta del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
Con máxima de 34º y jornada ventosa: así estará el tiempo este jueves en La Plata
Policiales
Detuvieron a un joven por un violento intento de robo armado en una vivienda de City Bell
Crónica del terror: qué se sabe del hombre que golpeó a su pareja y casi mata al suegro en Berisso
La “Banda del Tiburón”, una amenaza en La Plata
Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito
Una supuesta megaestafa en Chascomús, a juicio oral
Política y Economía
"Rehenes": enojo en La Libertad Avanza platense por la suspensión de la sesión en el Concejo Deliberante
Milei confirmó que Sturzenegger, hincha de Gimnasia, "festejó cuando salió campeón Estudiantes"
El Gobierno denunció ante la Justicia al gremio de los controladores aéreos
VIDEO.- Reforma laboral: se reanudó el debate y el oficialismo busca lograr dictamen "entre hoy y mañana"
Milei aseguró que "en agosto la inflación va a empezar con cero"
Espectáculos
Se conoció la primera imagen: Loly Antoniale regresó al país a un año y medio de su misteriosa desaparición de las redes sociales
¡Hay clásico italiano! Wanda Nara del Inter y ahora La China del Milan
Gran Hermano Generación Dorada: histórica actriz estaría a un paso de entrar a la casa
Lizy Tagliani recibió la mejor noticia: la Justicia confirmó la adopción plena de su hijo Tati
“Sex”: Noruegos confundidos y con ganas de explorar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla