Una disputa de poder detrás del veto a un presupuesto millonario
Una disputa de poder detrás del veto a un presupuesto millonario
"Rehenes": enojo en La Libertad Avanza platense por la suspensión de la sesión en el Concejo Deliberante
Fatal descompensación al volante: quién era el hombre que murió en Plaza Moreno
Escándalo: el oficialismo designó a 3 auditores sin el apoyo de aliados y el PRO prometió ir a la Justicia
Milei confirmó que Sturzenegger, hincha de Gimnasia, "festejó cuando salió campeón Estudiantes"
¡Hay clásico italiano! Wanda Nara del Inter y ahora La China del Milan
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha
Asesinaron a sangre fría a un futbolista en Ecuador, el cual enfrentó varias veces a Estudiantes
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
Alertan por obras ilegales en un humedal protegido de Ignacio Correas: denuncian violación de una orden judicial
¿Mesa adentro o mesa afuera? cómo estará la Nochebuena y Navidad en La Plata
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Operación Barbarroja: el peor error de Hitler en la Segunda Guerra Mundial
El Papa León XIV hará beato al empresario argentino Enrique Shaw: ¿qué milagro se le adjudica?
Se viene el mega álbum del Mundial 2026: cuánto saldría cada paquete de figuritas... ¿y llenarlo?
Además de aguinaldo, se confirmó cuándo cobran los haberes los jubilados de IPS
Gran Hermano Generación Dorada: histórica actriz estaría a un paso de entrar a la casa
Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos en un supermercado de La Plata
El Gobierno denunció ante la Justicia al gremio de los controladores aéreos
Radiografía de la inflación en La Plata: en dos años, el micro dio un salto del 982%
Se conoció la primera imagen: Loly Antoniale regresó al país a un año y medio de su misteriosa desaparición de las redes sociales
En La Plata, el 2026 arranca con ajustes de alquileres: en enero, aumento de entre el 4% y 13%
Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle
Jueces de la Provincia reclaman diálogo para la reforma del Código Penal
Con máxima de 34º y jornada ventosa: así estará el tiempo este jueves en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Panini prepara una edición histórica para el Mundial 2026 y ya empieza a despertar expectativa entre coleccionistas y fanáticos. El álbum oficial de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá tendrá 112 páginas, un salto considerable respecto a las 80 del Mundial Qatar 2022, y reunirá un total récord de 980 figuritas, muy por encima de las 638 de la última edición. Cada sobre incluirá siete estampas, manteniendo el formato tradicional, aunque con una expansión clara del contenido.
La colección Panini acompaña a los Mundiales desde México 1970, y para 2026 la editorial apunta a una de sus ediciones más ambiciosas. La tapa mundial del álbum será presentada en los próximos meses, aunque por ahora no se confirmó la fecha exacta de lanzamiento ni los precios oficiales. Sí está previsto que haya una preventa limitada a través de Amazon, como ocurrió en otras competencias recientes.
En cuanto a los valores, se manejan estimaciones a partir de antecedentes cercanos. El álbum del Mundial de Clubes 2025 se vendía en Argentina a $7.500 (unos 5,20 dólares) y cada sobre costaba alrededor de $1.250. Para el Mundial 2026 no se esperan diferencias drásticas, aunque sí un ajuste respecto a Qatar 2022, cuando el precio del sobre rondaba los 3,5 dólares: la suba proyectada sería cercana al 25 por ciento.
Si se toma como referencia el valor internacional -por ejemplo, un sobre a 20 soles en México-, el precio en Argentina podría ubicarse en torno a los $1.500 por paquete, lo que representaría el doble de lo que costaba un sobre en 2022. En aquel Mundial, el álbum tapa blanda tenía un precio base de $1.000, mientras que el de tapa dura se vendía a $3.000; los sobres costaban $150 cada uno, equivalentes a medio dólar de ese momento.
El crecimiento del álbum también impacta en el desafío del coleccionismo. Con 980 figuritas -un aumento de casi 35 por ciento respecto a Qatar- y sobres de siete estampas, se necesitarían al menos 140 paquetes (más de 220 mil pesos) para completar el álbum, siempre y cuando no aparezca ninguna repetida, un escenario tan ideal como improbable.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí