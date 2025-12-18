Se viene el mega álbum del Mundial 2026: cuánto saldría cada paquete de figuritas... ¿y llenarlo?

Panini prepara una edición histórica para el Mundial 2026 y ya empieza a despertar expectativa entre coleccionistas y fanáticos. El álbum oficial de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá tendrá 112 páginas, un salto considerable respecto a las 80 del Mundial Qatar 2022, y reunirá un total récord de 980 figuritas, muy por encima de las 638 de la última edición. Cada sobre incluirá siete estampas, manteniendo el formato tradicional, aunque con una expansión clara del contenido.

La colección Panini acompaña a los Mundiales desde México 1970, y para 2026 la editorial apunta a una de sus ediciones más ambiciosas. La tapa mundial del álbum será presentada en los próximos meses, aunque por ahora no se confirmó la fecha exacta de lanzamiento ni los precios oficiales. Sí está previsto que haya una preventa limitada a través de Amazon, como ocurrió en otras competencias recientes.

En cuanto a los valores, se manejan estimaciones a partir de antecedentes cercanos. El álbum del Mundial de Clubes 2025 se vendía en Argentina a $7.500 (unos 5,20 dólares) y cada sobre costaba alrededor de $1.250. Para el Mundial 2026 no se esperan diferencias drásticas, aunque sí un ajuste respecto a Qatar 2022, cuando el precio del sobre rondaba los 3,5 dólares: la suba proyectada sería cercana al 25 por ciento.

Si se toma como referencia el valor internacional -por ejemplo, un sobre a 20 soles en México-, el precio en Argentina podría ubicarse en torno a los $1.500 por paquete, lo que representaría el doble de lo que costaba un sobre en 2022. En aquel Mundial, el álbum tapa blanda tenía un precio base de $1.000, mientras que el de tapa dura se vendía a $3.000; los sobres costaban $150 cada uno, equivalentes a medio dólar de ese momento.

El crecimiento del álbum también impacta en el desafío del coleccionismo. Con 980 figuritas -un aumento de casi 35 por ciento respecto a Qatar- y sobres de siete estampas, se necesitarían al menos 140 paquetes (más de 220 mil pesos) para completar el álbum, siempre y cuando no aparezca ninguna repetida, un escenario tan ideal como improbable.