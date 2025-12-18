Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos en un supermercado de La Plata
Cuenta DNI de Banco Provincia ya activó las promociones y beneficios del mes de diciembre 2025. Si bien hay un especial de Navidad, con un novedoso sistema de vouchers, uno de los descuentos más esperados es el que aplica a los supermercados.
Y en La Plata son varias las cadenas que se sumaron a los beneficios que son aprovechados por miles de vecinos que utilizan la billetera virtual del BaPro.
En este caso, desde hoy jueves 18 al sábado 20 de diciembre es el turno de ChangosMas. El mismo ofrece un 15% de ahorro. Sin tope de descuento y en el momento.
Estos son todos los descuentos, día por día, que rigen en las cadenas de supermercados de La Plata pagando con Cuenta DNI de Banco Provincia:
DIA%
Los lunes 20% de ahorro. Tope de reintegro unificado $8.000 por semana y por persona. El descuento aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $20.000 y no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco. Se trata de un beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
NINI
Los martes 15% de ahorro. Tope de reintegro: $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco y es exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta. Además no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
Vital
Los martes y domingo 20% de ahorro. Tope de reintegro unificado de $10.000 por persona y por semana. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco y es exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta. Además no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
Carrefour
Los miércoles, en todas las sucursales, 10% de ahorro. Sin tope y con descuento en el momento. El descuento se hará en el momento del pago, en línea de caja. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Se informó que aplican exclusiones.
Changomás
De jueves a sábado 15% de ahorro. Sin tope de descuento y en el momento. El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI de forma presencial y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Se informó que aplican exclusiones.
Diciembre es el mes de las Fiestas. Es por eso que la promo de las carnicerías para el asado navideño o de fin de año es una de las más esperadas. En este caso, la fecha elegida para el beneficio será el próximo sábado 20.
Se trata del 35% de ahorro con tope de reintegro unificado de $7.000 por fecha y por persona, en locales de venta de carnes, pollos y pescados. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco y es válido para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. Además no aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
