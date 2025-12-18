El Papa León XIV hará beato al empresario argentino Enrique Shaw: ¿qué milagro se le adjudica?

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Este jueves 18 de diciembre el Papa León XIV autorizó la promulgación de los decretos relativos a 12 nuevos beatos, entre ellos un argentino. Once fueron mártires durante la guerra civil española de los años treinta del siglo pasado -9 seminaristas, un sacerdote diocesano y un laico— y el restante un padre de familia: Enrique Ernesto Shaw, empresario de nuestro país que falleció en 1962.
Entre las medidas del Sumo Pontífice también se destacan 3 nuevos venerables —dos italianos, fray Berardo Atonna y sor Domenica Caterina dello Spirito Santo, y el sacerdote Joseph Panjikaran, de la India— a quienes se han reconocido sus virtudes heroicas.
Enrique Ernesto Shaw será beatificado. Nació en París el 26 de febrero de 1921 pero luego fue trasladado a Buenos Aires ya que su familia era argentina. Joven de firme fe católica, ingresó en la Marina y durante los largos períodos de navegación impartía catequesis a los marineros.
Llamado a trabajar en la empresa familiar, se comprometió a aplicar en el mundo empresarial los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, estableciendo una relación fraternal de colaboración con todos sus trabajadores. Se casó con Cecilia Bunge, con quien tuvo nueve hijos; se unió a Acción Católica y al Movimiento Familiar Cristiano, promoviendo varias otras asociaciones relacionadas con el mundo del trabajo y publicando conferencias, artículos y ensayos.
En 1961 fue nombrado presidente de los Hombres de Acción Católica. Murió de cáncer el 27 de agosto de 1961.
A su intercesión se debe la curación milagrosa de un niño de cinco años, golpeado en la nuca por la coz de un caballo en una granja cerca de Buenos Aires el 21 de junio de 2015. El niño sufrió graves daños craneales y cerebrales y fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas.
El 15 de julio, para sorpresa de los médicos, se comprobó que el sistema ventricular había vuelto a su tamaño normal. En 2019, el niño fue examinado por dos peritos que lo encontraron en buen estado de salud, sin secuelas neurológicas importantes. Hoy en día lleva una vida normal.
Son once los mártires españoles asesinados entre 1936 y 1937 durante la violenta persecución anticristiana de aquel periodo en España, en el territorio de las actuales diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá de Henares.
El seminarista Ignacio Aláez Vaquero, detenido por no alistarse en el ejército y preferir estudiar para ser sacerdote, fue asesinado junto con su padre el 9 de noviembre de 1936. Junto a él fueron reconocidos mártires Pablo Chomón Pardo, seminarista, y su tío sacerdote, Julio Pardo Pernía, capellán de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón en Ciempozuelos, asesinados el 8 de agosto de 1936; Antonio Moralejo Fernández-Shaw, seminarista, y su padre Liberato Moralejo Juan, que se dejó arrestar para defender a su hijo y fue asesinado junto a él; y también los seminaristas Jesús Sánchez Fernández-Yáñez, Miguel Talavera Sevilla, Ángel Trapero Sánchez-Real, Cástor Zarco García —que tuvo que alistarse como reservista y fue denunciado por algunos compañeros por su comportamiento considerado demasiado apacible, fue asesinado tras sufrir varias humillaciones y ser obligado a cavar su propia tumba—, Mariano Arrizabalaga Español y Ramón Ruiz Pérez, sometido a torturas junto con una veintena de laicos y con ellos encarcelado y asesinado.
Todos ellos fueron asesinados por odio a la fe: su martirio se inscribe en el clima anticatólico de aquellos años en España. Una amplia documentación demuestra la clara disposición de los seminaristas a dar la vida por Dios, conscientes del odio anticristiano desatado contra los miembros de la Iglesia. Al permanecer cerca de sus familias y amigos sin esconderse, a pesar del peligro, su fama de martirio se difundió rápidamente y perdura hasta hoy.
También fueron reconocidas las virtudes heroicas de fray Berardo Atonna y sor Domenica Caterina dello Spirito Santo, italianos, y Joseph Panjikaran, sacerdote indio. Por tal motivo a partir de hoy son Venerables
Giuseppe Panjikaran, sacerdote diocesano, fundador de la Congregación de las «Hermanas Médicas de San José», nacido el 10 de septiembre de 1888 en Uzhuva (India) y fallecido el 4 de noviembre de 1949 en Kothamangalam (India);
Berardo Atonna (en el siglo: Giuseppe), sacerdote profeso de la Orden de los Frailes Menores, nacido el 1 de julio de 1843 en Episcopio di Sarno (Italia) y fallecido el 4 de marzo de 1917 en Nápoles (Italia);
Domenica Caterina dello Spirito Santo (en el siglo: Teresa Solari), fundadora de la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Pequeña Casa de la Divina Providencia, nacida probablemente el 8 de diciembre de 1822 en Ne (Italia) y fallecida el 7 de mayo de 1908 en Génova (Italia).
