La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dió a conocer los detalles de las entradas para el último partido en suelo argentino por las Eliminatorias Sudamericanas. Dicho encuentro se disputará el 4 de septiembre en el Estadio Monumental ante Venezuela.
En lo que podría ser una de las últimas presentaciones en el país de Lionel Messi con la casaca albiceleste, y ya clasificados al Mundial 2026, los precios de las entradas son:
Popular - $90.000
Popular MENOR - $29.000
Sívori y Centenario ALTA - $158.000
Sívori y Centenario MEDIA - $320.000
San Martin y Belgrano ALTA - $260.000
San Martín y Belgrano BAJA - $450.000
San Martín y Belgrano MEDIA - $480.000
MENORES - a partir de 3 años abonan PLATEA completa
PERSONAS CON DISCAPACIDAD - Deben gestionar su ingreso en la web oficial de venta de entradas. Quienes no lo hagan, no tendrán ingreso el día del partido, asi como quienes no hayan retirado con anticipación su entrada
Las mismas se venderán únicamente por la plataforma online www.deportick.com a partir del miércoles 27 desde las 17 horas para el público general. Sin embargo, los clientes de American Express contarán con una "venta exclusiva" a partir de las 17 horas de hoy.
En tanto, el retiro de tickets se realizará en boleterías del estadio MAS Monumental (River Plate) en los siguientes días y horarios:
Sábado 30/08 - todos los sectores de 9 a 13 hs
Lunes 01/09 - todos los sectores de 9 a 15 hs
Martes 02/09 - todos los sectores de 9 a 15 hs
Miércoles 03/09 - todos los sectores de 9 a 15 hs
Cabe recordar que en el marco de la sanción impuesta por la FIFA vinculada a cánticos homofóbicos y discriminatorios en el último partido de la Selección Argentina ante Colombia, se dispuso que la tribuna Centenario Baja sea ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que impulsan una incansable lucha contra todo este tipo de acciones. Asimismo, un espacio de la tribuna Centenario Alta tendrá una bandera alusiva para generar conciencia sobre acciones de esta índole.
