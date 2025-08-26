Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Deportes |4 de septiembre en el Monumental

Argentina vs Venezuela | Salieron las entradas para ver a la Selección: cuándo comprarlas, cómo y cuánto cuestan

Argentina vs Venezuela | Salieron las entradas para ver a la Selección: cuándo comprarlas, cómo y cuánto cuestan
26 de Agosto de 2025 | 13:13

Escuchar esta nota

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dió a conocer los detalles de las entradas para el último partido en suelo argentino por las Eliminatorias Sudamericanas. Dicho encuentro se disputará el 4 de septiembre en el Estadio Monumental ante Venezuela.

En lo que podría ser una de las últimas presentaciones en el país de Lionel Messi con la casaca albiceleste, y ya clasificados al Mundial 2026, los precios de las entradas son:

Popular - $90.000

Popular MENOR - $29.000

Sívori y Centenario ALTA - $158.000

Sívori y Centenario MEDIA - $320.000

LE PUEDE INTERESAR

Sigue la sangría en la escudería de Colapinto: en la previa del GP de Países Bajos renunció otro especialista

LE PUEDE INTERESAR

Cadillac confirmó a dos pesos pesados para su debut en la Fórmula 1: ¿por qué hay alivio para Colapinto?

San Martin y Belgrano ALTA - $260.000

San Martín y Belgrano BAJA - $450.000

San Martín y Belgrano MEDIA  - $480.000

MENORES - a partir de 3 años abonan PLATEA completa

PERSONAS CON DISCAPACIDAD -  Deben gestionar su ingreso en la web oficial de venta de entradas. Quienes no lo hagan, no tendrán ingreso el día del partido, asi como quienes no hayan retirado con anticipación su entrada

Las mismas se venderán únicamente por la plataforma online www.deportick.com a partir del miércoles 27 desde las 17 horas para el público general. Sin embargo, los clientes de American Express contarán con una "venta exclusiva" a partir de las 17 horas de hoy.

En tanto, el retiro de tickets se realizará en boleterías del estadio MAS Monumental (River Plate) en los siguientes días y horarios:

Sábado 30/08 - todos los sectores de 9 a 13 hs

Lunes 01/09 - todos los sectores de 9 a 15 hs

Martes 02/09 - todos los sectores de 9 a 15 hs

Miércoles 03/09 - todos los sectores de 9 a 15 hs        

Cabe recordar que en el marco de la sanción impuesta por la FIFA vinculada a cánticos homofóbicos y discriminatorios en el último partido de la Selección Argentina ante Colombia, se dispuso que la tribuna Centenario Baja sea ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que impulsan una incansable lucha contra todo este tipo de acciones. Asimismo, un espacio de la tribuna Centenario Alta tendrá una bandera alusiva para generar conciencia sobre acciones de esta índole.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Estudiantes hizo los deberes venciendo a Aldosivi 1 a 0 y Muslera es cada vez más valorado

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí

Ya fue: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio con un llamativo gesto 

Presuntas coimas: "Lule" Menem habló de "absoluta falsedad" y apuntó al kirchnerismo

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Dolor en La Plata por la muerte del ingeniero mecánico Ramiro Ariel Silvapobas

Los detalles el revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática

Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para La Plata

El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años

Estudiantes pescó un Tiburón y llegó a lo más alto

Noche feliz, el Vasquito crece y Muslera, perfecto
Últimas noticias de Deportes

Sigue la sangría en la escudería de Colapinto: en la previa del GP de Países Bajos renunció otro especialista

Cadillac confirmó a dos pesos pesados para su debut en la Fórmula 1: ¿por qué hay alivio para Colapinto?

Tranquilo: a poco del cruce con Estudiantes, Flamengo goleó 8-0 y clavó récord en Brasil

Estudiantes pescó un Tiburón y llegó a lo más alto
Espectáculos
De la farándula a botinera top: la "ruta sentimental" de Nicki Nicole, de Trueno a Lamine Yamal
¡Ta tan, ta tannnn! ¡Taylor Swift se casa con Travis Kelce! Impacto mundial swiftie
"Me empaché ¿Cómo no me voy a comer semejante bombón?" Picante confesión de Dalila por El Polaco
La actriz Erika De Sautu Riestra aclaró versiones de pelea con La China Suárez ¿Problemas en la serie En El Barro?
Cucarachas y ropa regalada: Nicole Neumann e Ivana Figueiras se odian hace mucho tiempo, los motivos
La Ciudad
Un jacarandá que pide auxilio por una pérdida de agua y la indignación de los vecinos con ABSA
Paro docente en la UNLP: se siente con fuerza en los colegios y es dispar en las facultades
"Sin riesgo de derrumbe": hay fecha para que los vecinos vuelvan a sus casas en diagonal 77 y 48
Se termina el calvario por el caos de tránsito en el paso a nivel de Villa Elisa: esta semana se habilita
¿Invierno en retirada? Sol y temperatura de primavera este martes en La Plata
Policiales
Sigue la ronda de indagatorias en La Plata por el fentanilo mortal: quienes son los acusados que declaran
Makintach en problemas: se admitió la acusación y la "jueza de Dios" va a juicio político
Fuego, tensión y asistencia a vecinos por inhalación de monóxido de carbono en Arturo Seguí
Denuncian ataque a un local de la UCR en La Plata y le apuntan a "energúmenos antidemocráticos"
Otra vez fuego y pánico en el Centro de La Plata: las hipótesis detrás del incendio en 6 y 44
Política y Economía
Argentina declaró terrorista al Cártel de los Soles y se alineó con la estrategia de Estados Unidos
Alak recibió a pastores para tratar temas sociales y de contención comunitaria
Afloja el dólar oficial, pero trepa el Riesgo País en medio del escándalo por las presuntas coimas
La Justicia abrió el celular de Spagnuolo, otro está roto y hay uno que no lograron desbloquear
Renunció el presidente de Astillero Río Santiago, Pedro Wasiejko

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla