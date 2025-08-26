Cadillac confirmó a dos pesos pesados para su debut en la Fórmula 1: ¿por qué hay alivio para Colapinto?

Una docente de La Plata, acusada de maniatar y amordazar a nenes por portarse mal
La escudería de Cadillac confirmó que sus pilotos en 2026, año en el que comenzará a competir en la categoría reina del automovilismo, la Fórmula 1, serán el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.
El anuncio podría significar un alivio para el piloto argentino Franco Colapinto, de Alpine, ya que el experimentado piloto europeo es uno de los pesos pesados que habría estado en tratativas con las autoridades alpinas para la próxima temporada. No obstante, el tiempo dirá cuál será el futuro del joven oriundo de Pilar en medio de los rumores sobre la dificultad para preservar su butaca y cuando todavía queda un tercio de campeonato en juego.
A través de un comunicado, el equipo estadounidense destacó que “juntos, Bottas y Pérez aportan una combinación inigualable de experiencia, liderazgo y experiencia técnica”. Y agregan: “Con más de 500 largadas combinadas en Grandes Premios, más de 100 podios y una profunda experiencia en desarrollo, la pareja desempeñará un papel central en la configuración de la competitividad del equipo”.
Esto significa el regreso de "Checo" Pérez (que en enero cumplirá 36 años) a la categoría reina del automovilismo, donde suma 281 grandes premios y seis victorias, luego de abandonar la escudería Red Bull en diciembre del año pasado.
Cadillac se convertirá en 2026 en el 11º equipo de la parrilla de Fórmula 1 y para su debut en la máxima categoría del automovilismo ha elegido a dos pilotos experimentados.
"Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense, y ayudar a llevar una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una gran responsabilidad, una que estoy seguro de asumir", señaló el mexicano en el comunicado del equipo.
Tranquilo: a poco del cruce con Estudiantes, Flamengo goleó 8-0 y clavó récord en Brasil
Estudiantes pescó un Tiburón y llegó a lo más alto
Pérez debutó en F1 en 2011 de la mano de Sauber y tras pasar por McLaren, Force India y Racing Point, en 2021 fichó por Red Bull, la escudería en la que ha logrado sus mayores éxitos hasta el momento.
Con el equipo austriaco tomó parte en 89 carreras y logró 5 victorias (la primera la obtuvo en 2020 (Bareín) y llegó a ser subcampeón del mundo en 2023, tras su compañero Max Verstappen.
Pero el no competir con el campeón neerlandés y los malos resultados en 2024 (8º en el campeonato) llevó a ambas partes a anunciar en diciembre de 2024 que el mexicano abandonaba el equipo austriaco, pese a quedarle aún dos años de contrato.
Por su parte, Bottas, que en dos días cumplirá 36 años, ganó 10 carreras cuando corría para Mercedes (2017-2021), cuando el constructor alemán dominaba el campeonato y el piloto inglés Lewis Hamilton ganaba título tras título.
Luego de abandonar Mercedes, el finlandés corrió dos temporadas en Alfa Romeo y una en Sauber (2024), sin obtener resultados destacados, lo que provocó que se quedara sin volante para esta temporada.
