Información General |LO INTEGRARÁN 40 CIENTÍFICOS

La ONU creó un grupo orientador en temas de IA

27 de Agosto de 2025 | 02:10
La Asamblea General de la ONU creó ayer un grupo de expertos científicos sobre la inteligencia artificial (IA) que estará a cargo de ayudar a la comunidad internacional en la toma de decisiones informadas sobre el desarrollo de esta tecnología.

Preocupados por el rápido desarrollo de tecnologías que podrían amenazar la democracia y los derechos humanos, los estados miembros de la ONU se comprometieron en septiembre pasado a poner en marcha un grupo de expertos con miras a aclarar el diálogo internacional entre gobiernos y otros actores del sector.

La Asamblea General adoptó ayer una resolución que crea formalmente el “Grupo científico internacional independiente de la inteligencia artificial”.

Este grupo deberá proveer “evaluaciones científicas basadas en evidencia que sinteticen y analicen los estudios existentes sobre las promesas, los riesgos y las repercusiones de la inteligencia artificial”, según se explicó oficialmente.

Su informe anual “servirá para orientar la toma de decisiones, pero no será prescriptivo”, reza el texto.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzará ahora una convocatoria para identificar los 40 futuros miembros del grupo que tendrán una misión de tres años.

Bots de IA son inconsistentes al responder sobre suicidio

Guterres celebró la creación de un “puente crucial entre la investigación avanzada en IA y la elaboración de políticas”.

“Al suministrar evaluaciones científicas rigurosas e independientes, (el grupo) ayudará a la comunidad internacional a anticipar los desafíos emergentes y a tomar decisiones informadas sobre cómo regular esta tecnología innovadora”, indicó el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric.

Además, la resolución adoptada pone en marcha un diálogo anual mundial sobre la gobernanza de la inteligencia artificial para compartir “las mejores prácticas y aprendizajes” sobre el tema de sistemas de IA “seguros y dignos de confianza”.

El primero de estos diálogos se realizará al margen de la cumbre mundial sobre IA en Ginebra en 2026.

 

Bots de IA son inconsistentes al responder sobre suicidio

