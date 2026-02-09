Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Pidió trabajo en una delegación de La Plata, no le dieron y rompió todo a su paso

9 de Febrero de 2026 | 18:16

Un tenso episodio se vivió en una delegación municipal de La Plata cuando un hombre que se había acercado para consultar por una oportunidad laboral terminó detenido tras protagonizar un violento ataque contra el edificio. El hecho generó alarma entre los empleados y obligó a la intervención policial.

Según fuentes oficiales, el incidente ocurrió este lunes en la sede comunal de Altos de San Lorenzo, ubicada en la zona de 25 y 75. Allí, un sujeto recibió una respuesta negativa a su pedido de trabajo y reaccionó con furia, causando destrozos en la puerta de ingreso y en el frente del inmueble.

Tras un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas montaron un operativo en el barrio con los datos aportados por el delegado municipal y material de las cámaras de seguridad. El sospechoso fue localizado poco después en inmediaciones de 76 entre 23 y 24 y aprehendido sin resistencia.

El hombre, de 43 años, fue trasladado a la comisaría Octava y quedó a disposición de la UFI N° 8, imputado por el delito de daño agravado. En paralelo, se dispuso la intervención de peritos para constatar los daños y avanzar con la investigación judicial.

 

