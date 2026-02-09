Alak asume la presidencia del PJ de La Plata con la "enorme responsabilidad" de fortalecer la unidad

Declara por primera vez el novio de Rocío Alvarito, la joven que murió tras caer de un balcón en La Plata
Julio Alak, actual intendente de la Ciudad, celebró a través de las redes la asunción de la presidencia del Partido Justicialista de La Plata. El regreso del mandatario a la estructura orgánica del partido se concretó a través de una lista de unidad, la cual amalgama a las diversas corrientes internas del movimiento en la ciudad tras un proceso de consenso político.
En su mensaje de asunción, Alak fijó las prioridades de su gestión partidaria y puso especial énfasis en la cohesión del espacio. El jefe comunal manifestó que asume este cargo con la "enorme responsabilidad de seguir con el fortalecimiento de la unidad del peronismo".
Asimismo, el flamante presidente del PJ local trazó un plan de acción que trasciende las fronteras de la militancia. En sus palabras, destacó la necesidad de una convocatoria amplia hacia los diversos sectores políticos y sociales de la comunidad. El propósito de este llamado, según sus palabras, reside en la búsqueda de soluciones para el día a día de los vecinos y en la "jerarquización de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires".
Asumo la presidencia del Partido Justicialista de La Plata con la enorme responsabilidad de seguir fortaleciendo la unidad del peronismo y convocar a los diversos sectores políticos y sociales de la comunidad para seguir mejorando la calidad de vida de todos los platenses y… pic.twitter.com/NUHt52dOO2— Julio Alak (@Julio_Alak) February 9, 2026
Tras 18 años, Alak retomará la conducción del PJ La Plata, con una lista de unidad que fue presentada ayer y que contempla a todas las corrientes internas del peronismo local. Lo hará formalmente el 15 de marzo, cuando, además, reasuma su cargo de primer consejero provincial del partido.
De este modo, al igual que a nivel provincial, la agrupación kirchnerista La Cámpora dejará la conducción del partido local, que ocupaba su hasta ahora presidente, el diputado Ariel Archanco, aunque varios de los dirigentes de ese espacio ocuparán distintos cargos, del mismo modo que otras líneas internas del peronismo platense.
