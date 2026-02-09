“Él estaba ahí”: Daniela Celis contó la experiencia paranormal que vivió durante el coma de Thiago Medina

Daniela Celis compartió un testimonio que sorprendió a todos en el estudio, donde relató un suceso paranormal que vivió junto a sus hijas, Laia y Aimé, durante el mes en el que Thiago Medina se encontraba en estado de coma.

El pasado 12 de septiembre de 2025, el ex Gran Hermano sufrió un accidente de moto muy grave en Moreno que casi termina con su vida. Después de varias cirugías, recibió el alta el 9 de octubre de 2025. En una reciente emisión de Patria y Familia (Luzu TV), Celis habló sobre un momento paranormal que vivió cuando su ex se encontraba en coma.

"Ese mes ellas nunca lo mencionaron, y eso que son re 'paperas'", comenzó relatando Daniela. “En un momento, Laia mira a la puerta y me dice: papá, señalando la puerta, ¿viste? Y ahí mira a la puerta y sonríe y sigue jugando”, según relató, la niña sonrió y continuó jugando, como si hubiera tenido un encuentro con su padre.

La sorpresa fue mayor cuando, una vez que Thiago recibió el alta, hablaron sobre su sueño recurrente: “Hablando con Thiago, tomando unos mates en el medio, me dice: ‘Hay un sueño que se me viene repetitivamente a la cabeza, que lo soñaba cuando estaba en el hospital’. Y me dice: ‘Estabas vos sentada en la pieza de las nenas, yo estaba en la puerta y quería entrar a jugar con ustedes y no podía. Había algo que me chocaba y no podía entrar, no podía entrar, no podía entrar. Hacía fuerza para entrar y no podía pasar esa puerta’, me dice”, reveló.

La influencer relató que la confesión “le puso la piel de gallina”: “Le digo: 'Thiago, yo no sé si será el mismo día, no será el mismo día, pero yo viví una situación. Estaba con las dos nenas y la nena me señalaba la puerta y me decía 'papá'. Nunca te había mencionado antes'”. Además, explicó que, tras consultarlo con psicólogos, comprendió por qué las niñas no preguntaban por él: "No lo mencionaban porque lo sentían con nosotras. Él estaba ahí al lado de ellas".