Piden colaboración para sostener la alimentación de mascotas en el reconocido Refugio Titucha

El Refugio Titucha, ubicado en la localidad de Villa Elisa, solicitó colaboración de la comunidad para poder sostener la alimentación diaria de los perros que se encuentran bajo su cuidado. Según informó Delia, responsable del espacio, "la principal necesidad actual es la provisión de alimento balanceado, ya que las donaciones disminuyeron y el refugio depende de esos aportes para cubrir la comida de los animales".

Delia explicó que "los perros reciben únicamente alimento balanceado, dado que no pueden ser alimentados con restos ni huesos por razones de salud". En el refugio "conviven perros adultos, cachorros y animales de edad avanzada, lo que requiere una alimentación adecuada y constante".

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número 221 459-4180 para coordinar la entrega de donaciones. El retiro de los aportes está a cargo de Gladys, quien cuenta con una camioneta y se encarga de buscarlos, mientras Delia permanece en el refugio a cargo del cuidado diario de los perros.

Además de alimento balanceado, el Refugio Titucha necesita materiales como alambre y madera para tareas de mantenimiento del predio. También se requieren cartones, que son utilizados para aislar del suelo a los perros y ayudar a conservar el calor, especialmente en los meses de bajas temperaturas.

En cuanto a medicamentos, desde el refugio indicaron que no se trata de una necesidad prioritaria en este momento, más allá de los cuidados habituales que demandan los perros de mayor edad.

Desde el Refugio Titucha señalaron que continúan promoviendo la adopción responsable y recordaron que varios cachorros fueron dados en adopción en el último tiempo. Los perros que permanecen en el lugar siguen bajo cuidado permanente y dependen de la colaboración de la comunidad para cubrir sus necesidades básicas.