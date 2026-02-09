Declara por primera vez el novio de Rocío Alvarito, la joven que murió tras caer de un balcón en La Plata

La causa por la muerte de Rocío Aylén Alvarito atraviesa una instancia clave: este martes, el novio de la joven declarará ante la Justicia y expondrá por primera vez de manera formal su versión de lo ocurrido. El acusado permanece detenido en La Plata y es la única persona que estuvo con la joven de 26 años en el departamento del barrio La Loma desde cuyo balcón cayó al vacío.

La audiencia está prevista para las 10 y se desarrollará en el marco de la investigación que encabeza la fiscalía platense. Según adelantaron fuentes judiciales, se trata de una indagatoria central para el expediente, ya que permitirá incorporar el relato directo del imputado en un contexto marcado por peritajes y medidas de prueba que todavía se encuentran en análisis.

Desde la defensa señalaron que el acusado no había podido declarar con anterioridad debido al fuerte impacto emocional que le provocó la muerte de su pareja. En esta oportunidad, sostienen que podrá brindar un relato más completo y ordenado de los hechos, en línea con la postura que ya dejaron trascender públicamente: que Rocío se arrojó sola desde el balcón y que él pidió ayuda de inmediato tras el episodio.

La declaración llega en un momento sensible de la causa, atravesada por informes periciales que despertaron interrogantes sobre las circunstancias previas a la caída. Para la fiscalía y la familia de la joven, esos elementos obligan a profundizar la investigación y a no descartar ninguna hipótesis, en especial bajo una perspectiva de violencia de género.

Mientras tanto, los familiares de Rocío continúan reclamando justicia y el esclarecimiento total del caso. En los últimos días, encabezaron movilizaciones en el centro de La Plata para exigir que la investigación avance con todas las herramientas disponibles. Con la indagatoria de este martes, el expediente ingresa en una etapa decisiva que podría definir los próximos pasos del proceso judicial.