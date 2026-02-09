Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $4.000.000: los números de hoy

Policiales

Declara por primera vez el novio de Rocío Alvarito, la joven que murió tras caer de un balcón en La Plata

Declara por primera vez el novio de Rocío Alvarito, la joven que murió tras caer de un balcón en La Plata
9 de Febrero de 2026 | 15:17

Escuchar esta nota

La causa por la muerte de Rocío Aylén Alvarito atraviesa una instancia clave: este martes, el novio de la joven declarará ante la Justicia y expondrá por primera vez de manera formal su versión de lo ocurrido. El acusado permanece detenido en La Plata y es la única persona que estuvo con la joven de 26 años en el departamento del barrio La Loma desde cuyo balcón cayó al vacío.

La audiencia está prevista para las 10 y se desarrollará en el marco de la investigación que encabeza la fiscalía platense. Según adelantaron fuentes judiciales, se trata de una indagatoria central para el expediente, ya que permitirá incorporar el relato directo del imputado en un contexto marcado por peritajes y medidas de prueba que todavía se encuentran en análisis.

Desde la defensa señalaron que el acusado no había podido declarar con anterioridad debido al fuerte impacto emocional que le provocó la muerte de su pareja. En esta oportunidad, sostienen que podrá brindar un relato más completo y ordenado de los hechos, en línea con la postura que ya dejaron trascender públicamente: que Rocío se arrojó sola desde el balcón y que él pidió ayuda de inmediato tras el episodio.

La declaración llega en un momento sensible de la causa, atravesada por informes periciales que despertaron interrogantes sobre las circunstancias previas a la caída. Para la fiscalía y la familia de la joven, esos elementos obligan a profundizar la investigación y a no descartar ninguna hipótesis, en especial bajo una perspectiva de violencia de género.

Mientras tanto, los familiares de Rocío continúan reclamando justicia y el esclarecimiento total del caso. En los últimos días, encabezaron movilizaciones en el centro de La Plata para exigir que la investigación avance con todas las herramientas disponibles. Con la indagatoria de este martes, el expediente ingresa en una etapa decisiva que podría definir los próximos pasos del proceso judicial.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Pericias en el caso Rocío en La Plata: la autopsia reveló lesiones previas y signos compatibles con lucha
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón

Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan

Estudiantes vende a Cetré a Boca y recibe a Riestra: formaciones, hora y TV

Gimnasia vs Barracas, quiere seguir a paso firme: formaciones, hora y TV

En La Plata, de ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados

Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse

Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia

Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
+ Leidas

Estudiantes vende a Cetré a Boca y recibe a Riestra: formaciones, hora y TV

El fenómeno therian y la primera gran juntada en la Provincia: quiénes son y cuándo se reúnen

Gimnasia vs Barracas, quiere seguir a paso firme: formaciones, hora y TV

Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad

Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses

Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón

Habrá que “acostumbrarse” a los problemas del tren
Últimas noticias de Policiales

Perdió el control del auto y terminó volcando en 19 y 520

Otro grave accidente en moto en La Plata: chocaron contra un poste y sufrieron fracturas

Desbaratan a una banda que desvalijó la casa de un docente de La Plata que estaba de vacaciones

VIDEO. Así fue el brutal asesinato a golpes a la salida de un boliche en Mar del Plata
La Ciudad
Desde el 17 de febrero, viajar entre La Plata y Buenos Aires valdrá casi $4300
La Plata sin agua este lunes: a qué zona afectan las obras de Absa
El municipio puso en valor más de 12 mil frentes de viviendas y espacios públicos de La Plata
Asumió la nueva comisión directiva de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires
"Hermoso, ¿verdad?" La ironía de un vecino por un contenedor "explotado"
Información General
El fenómeno therian y la primera gran juntada en la Provincia: quiénes son y cuándo se reúnen
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
Descuentos para jubilados: cómo ahorrar hasta un 20% en febrero
La carne volvió a aumentar y cayó el consumo en enero: alertan por el impacto en la mesa y la inflación
VIDEO.- Camino a la Costa, conducía con bebé a upa y tuvo un ataque de furia cuando quisieron multarlo
Espectáculos
Magia como nunca viste en La Plata: desembarca un espectáculo de asombro e ilusionismo
"Hacen ritos satánicos y compran almas": a quién acusó Andrea Rincón
De La Plata a Tokio: Santiago Motorizado cantará por primera vez en Japón
Uno por uno, los invitados sorpresa de Bad Bunny en el Super Bowl
"Repugnante" y "terrible": la furia de Donald Trump contra el show de Bad Bunny en el Super Bowl
Deportes
Brenda Churín volvió a ganar el oro en el Circuito Argentino de Vóley Playa
¿A qué juega Boca? Vélez lo borró de la cancha con una ráfaga de dos minutos
Regreso sin peso de Merentiel en el Xeneize
Ecos de la furia de los hinchas tras el papelón
Estudiantes vende a Cetré a Boca y recibe a Riestra: formaciones, hora y TV

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla