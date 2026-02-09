La Plata sin agua este lunes: a qué zona afectan las obras de Absa

Otro grave accidente en moto en La Plata: chocaron contra un poste y sufrieron fracturas
En La Plata este lunes hay barrios que se encuentran sin agua o baja presión. Desde Absa informaron que se avanza con trabajos de renovación de cañerías en distintos sectores de nuestra ciudad, "con el objetivo de optimizar el servicio de agua potable".
Según detallaron, las obras incluyen el reemplazo de antiguos conductos -en algunos casos de carácter fundacional- por nuevas cañerías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), las cuales "permiten mejorar la distribución del recurso y asegurar una mayor durabilidad de la red", aseguró la empresa prestataria en un comunicado.
Es por eso que durante la jornada de hoy, se trabaja sobre las siguientes calles:
- Diagonal 76 entre 46 y 47
- Calle 18 desde 38 a 41
- Calle 48 entre 24 y 25
- Calle 4 entre 515 y 519
"En todos los casos, las obras responden al plan de mejoras que ejecuta la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) en la ciudad capital, en la cual también se realiza la renovación de la totalidad de las conexiones domiciliarias sobre los tendidos", explicaron.
Por su parte, Susana De Gaetano escribió hoy al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) para denuncian que de las canillas de su casa de 20 entre 39 y 40 "el agua sale marrón". La vecina envío fotos de un vaso con líquido oscuro para dar cuenta de la problemática.
