Desde el 17 de febrero, viajar entre La Plata y Buenos Aires valdrá casi $4300

La Plata sin agua este lunes: a qué zona afectan las obras de Absa
Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
Otro grave accidente en moto en La Plata: chocaron contra un poste y sufrieron fracturas
Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan
El fenómeno therian y la primera gran juntada en la Provincia: quiénes son y cuándo se reúnen
"Hacen ritos satánicos y compran almas": a quién acusó Andrea Rincón
De La Plata a Tokio: Santiago Motorizado cantará por primera vez en Japón
Se abre una nueva oportunidad para la inscripción a las cursadas del Instituto Superior FEMEBA
Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses
La inflación en CABA se aceleró al 3,1% en enero y marcó la mayor alza en 10 meses
Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse
Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
El municipio puso en valor más de 12 mil frentes de viviendas y espacios públicos de La Plata
VIDEO. Así fue el brutal asesinato a golpes a la salida de un boliche en Mar del Plata
Desbaratan a una banda que desvalijó la casa de un docente de La Plata que estaba de vacaciones
Descuentos para jubilados: cómo ahorrar hasta un 20% en febrero
Ropa más barata, empleo en caída: la crisis del sector textil
Los comerciantes se las ingenian ante un nuevo aumento de la carne
Qué busca la justicia en las cuentas y en los plazos fijos de la AFA
Los carnavales ponen primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Asumió la nueva comisión directiva de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires
Los números de la suerte del lunes 9 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento en las tarifas de los micros de larga distancia, con subas que rondan el 41% (31 desde el 17 de febrero y otro 10 desde el 16 de marzo), lo que impacta de lleno en los costos de viajar entre el interior del país y el Área Metropolitana de Buenos Aires. La actualización responde al incremento de los costos operativos del sector, en un contexto de menor nivel de subsidios y presión inflacionaria.
En ese escenario, también se ve afectado el corredor que conecta La Plata con la Ciudad de Buenos Aires, donde las líneas Misión Buenos Aires y Costera registraron fuertes incrementos en sus boletos. Según los nuevos valores vigentes, los pasajes para el tramo La Plata – Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasarán de los $3300 a los $4.600 promediando marzo, dependiendo del servicio y la empresa, lo que representa un impacto directo en los usuarios que viajan a diario por trabajo, estudio o trámites.
La medida alcanza a un total de 104 servicios que, por su naturaleza de jurisdicción nacional, transitan por más de una jurisdicción. Las líneas comprendidas en esta actualización son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197
Mientras tanto, desde el sector empresarial sostienen que los aumentos son necesarios para sostener la operación y garantizar la continuidad de los servicios, en un contexto de suba del combustible, mantenimiento y salarios.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí