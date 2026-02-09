Desde el 17 de febrero, viajar entre La Plata y Buenos Aires valdrá casi $4300

El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento en las tarifas de los micros de larga distancia, con subas que rondan el 41% (31 desde el 17 de febrero y otro 10 desde el 16 de marzo), lo que impacta de lleno en los costos de viajar entre el interior del país y el Área Metropolitana de Buenos Aires. La actualización responde al incremento de los costos operativos del sector, en un contexto de menor nivel de subsidios y presión inflacionaria.

En ese escenario, también se ve afectado el corredor que conecta La Plata con la Ciudad de Buenos Aires, donde las líneas Misión Buenos Aires y Costera registraron fuertes incrementos en sus boletos. Según los nuevos valores vigentes, los pasajes para el tramo La Plata – Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasarán de los $3300 a los $4.600 promediando marzo, dependiendo del servicio y la empresa, lo que representa un impacto directo en los usuarios que viajan a diario por trabajo, estudio o trámites.

La medida alcanza a un total de 104 servicios que, por su naturaleza de jurisdicción nacional, transitan por más de una jurisdicción. Las líneas comprendidas en esta actualización son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197

Mientras tanto, desde el sector empresarial sostienen que los aumentos son necesarios para sostener la operación y garantizar la continuidad de los servicios, en un contexto de suba del combustible, mantenimiento y salarios.