El Cartonazo se juega por $4.000.000: los números de hoy

Política y Economía

Renunció Demian Reidel a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina

Renunció Demian Reidel a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina
9 de Febrero de 2026 | 13:57

Escuchar esta nota

El presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), Demián Reidel, renunció este lunes tras quedar bajo sospecha de casos de corrupción.

Así lo confirmaron fuentes oficiales, que detallaron que Juan Martín Campos será el nuevo presidente del directorio y se hará cargo de su puesto.

 

NOTICIA EN DESARROLLO

