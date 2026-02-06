Se abre una nueva oportunidad para la inscripción a las cursadas del Instituto Superior FEMEBA

En tiempos en que el sistema de salud atraviesa tensiones crecientes —déficit de personal, sobrecarga laboral, rotación permanente y dificultad para sostener estándares de calidad— la formación de nuevos profesionales se vuelve un asunto estratégico, no solo educativo sino profundamente social. Por eso, el primer acto de colación realizado a fines de 2025 en el Instituto Superior FEMEBA merece más que una mención protocolar: representa un mensaje de futuro.

Ese día, frente a un auditorio colmado por más de 160 personas, se graduaron los primeros Técnicos Superiores en Enfermería y los primeros Técnicos Superiores en Emergencias de Salud con título oficial de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP). No se trata solamente de nuevos títulos. Se trata de fortalecer uno de los pilares del sistema sanitario: la formación integral de quienes estarán en la primera línea de cuidado.

El Instituto Superior FEMEBA, que forma parte de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires y de su Fundación. Sostiene una misión que hoy resulta imprescindible: formar técnicos y profesionales con solvencia científica, destreza práctica y, sobre todo, una mirada humanizada del cuidado. Algo que, en un sistema cada vez más tensionado, no puede darse por supuesto.

Por FEMEBA participaron su presidente, Sandro Scafati, la secretaria de Actividades Científicas, Culturales y Deportivas, Vanesa Etcheverry y el presidente de la Fundación FEMEBA, Amílcar Presta y otras autoridades académicas.

El acto contó con la presencia de autoridades municipales, provinciales y sanitarias que acompañaron este hito institucional. Entre ellas, la secretaría de Educación de La Plata, Paula Lambertini, el subsecretario de Salud, Isidro Lescano, el secretario general del Sindicato de Salud Pública, Miguel Zubieta, así como referentes de la Provincia como el consejero general de Cultura y Educación, Marcelo Zarlenga, y representantes de DIEGEP.

El presidente de FEMEBA, Sandro Scafati destacó la importancia para la provincia y para el país que una entidad con la trayectoria de FEMEBA pueda, a través de su Fundación, formar en su Instituto nuevos enfermeros y técnicos en emergencias de salud.

Miguel Ángel Zubieta, secretario general del Sindicato de Salud Pública, afirmó estar gratamente sorprendido porque “fue un evento espectacular. Hacía rato que no pisaba FEMEBA y ver este Instituto, ver lo que han crecido, que hayan tenido la primera cohorte de Emergencia Prehospitalaria —como lo llamamos nosotros—, es una necesidad imperiosa que tiene el sistema hospitalario en la Argentina. Y Enfermería sabemos que es el pilar fundamental del sistema sanitario. Así que felicitaciones a los egresados, a la familia y a todas las autoridades de este Instituto Superior”.

En tanto, Marcelo Zarlenga, consejero general de Cultura y Educación de la Provincia, dijo estar “acompañando este hermoso acto de primera promoción del Instituto Superior de Formación Técnica de FEMEBA, la Federación Médica, celebrando que haga esta apuesta a la formación de agentes de salud, tan importante en estos tiempos, y especialmente por ser la primera promoción en Emergencias. Celebramos que la provincia de Buenos Aires hoy tenga nuevos técnicos en emergencias, sumados a los técnicos en enfermería. Y desde una concepción de salud que tiene que ver con lo humanístico, con la empatía, con brindarse hacia el otro, además de la excelente formación técnico-profesional que tienen en esta casa de estudios”.

La asistencia de dirigentes y funcionarios es una señal de que la formación en salud necesita de acuerdos amplios, sostenidos y transversales. Los desafíos actuales requieren instituciones capaces de innovar, con propuestas pedagógicas flexibles, inclusivas y orientadas a la realidad sanitaria. Y requieren, sobre todo, compromiso para sostenerlas.

Esta primera cohorte del Instituto Superior FEMEBA no solo celebra el final de un trayecto educativo. Marca el inicio de una etapa en la que la institución deberá seguir ampliando su oferta académica, consolidando equipos docentes y formando profesionales capaces de unir conocimiento, técnica y sensibilidad. Allí está la clave: formar personas que sepan, que puedan hacer y que comprendan el sentido humano de lo que hacen.

En un contexto donde la salud se discute entre urgencias, presupuestos y coyunturas, apostar por la educación superior en el área sanitaria es, quizá, una de las decisiones más estratégicas que podemos tomar. No solo para mejorar el sistema, sino para fortalecer el cuidado que una comunidad se debe a sí misma.

Inscripciones : Tecnicaturas en Enfermería y Emergencias de Salud; Especializaciones en Neonatología, Cuidados Críticos y en Urgencias, Emergencias y Catástrofes."

