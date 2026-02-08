La carne volvió a aumentar en Argentina y cayó el consumo en enero: alertan por el impacto en la mesa y la inflación

Tragedia en la Autopista: un peatón murió tras ser atropellado
Tragedia en la Autopista: un peatón murió tras ser atropellado
El precio de la carne en la Argentina registró subas muy por encima de la inflación durante 2025 y el impacto ya se refleja en el consumo y en los hábitos alimentarios en el arranque de 2026, según informes oficiales y relevamientos del sector.
De acuerdo con datos del INDEC citados por especialistas, mientras la inflación general del año pasado fue del 31,5%, el precio de la carne aumentó entre el 51% y el 59,2% según la región del país, es decir, casi el doble.
Dentro del rubro alimentos —el de mayor peso en el índice de precios— la carne fue uno de los componentes que más presionó al alza. Incluso explicó parte relevante de la inflación mensual: aportó cerca de 0,5 puntos porcentuales del 2,8% registrado en diciembre y más de 2 puntos si se analiza solo el rubro alimenticio.
El incremento no fue homogéneo y algunos cortes mostraron alzas muy marcadas durante el año pasado. Entre los productos con mayores aumentos aparecen:
cuadril: +72,6%
paleta: +71,2%
nalga: +69,7%
asado: +69,4%
carne picada: +59,9%
Además, un relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) indicó que en diciembre la carne vacuna subió 12,9% mensual, mientras que el pollo aumentó 6,3% y el cerdo 10,6%. En la comparación interanual, la carne vacuna subió 52%.
Pese al aumento de precios, el consumo mostró un comportamiento moderado. Según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA), el consumo de carne vacuna subió apenas 1% en 2025 respecto de 2024, aunque continúa 8% por debajo de los niveles de 2023.
El promedio anual se ubicó en torno a los 48 kilos por habitante, muy lejos de los registros históricos del país y reflejando un proceso de sustitución hacia proteínas más económicas como pollo y cerdo.
Entre las causas del encarecimiento, especialistas y entidades del sector señalan:
menor oferta de ganado por el impacto de la sequía en años previos
aumento del precio de la hacienda en pie
mayor demanda internacional
ciclos productivos más largos
Incluso el precio del ternero medido en dólares se ubica alrededor de 85% por encima del promedio de las últimas dos décadas, lo que presiona toda la cadena de valor.
Con estos antecedentes, el mercado de la carne comenzó 2026 con precios altos y consumidores más cautelosos. El encarecimiento del producto continúa impactando en la canasta básica y en la inflación, mientras la demanda se reconfigura con mayor participación de carnes alternativas.
El escenario combina tres factores clave: subas acumuladas, poder adquisitivo aún limitado y cambios en la dieta. La consecuencia es una mesa argentina donde el asado pierde terreno relativo frente a opciones más económicas, en medio de un mercado que sigue tensionado por costos, oferta y consumo.
