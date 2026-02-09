Estudiantes vs Riestra.- El Pincha recibe a Riestra: formaciones, hora y cómo verlo online

Estudiantes recibe esta tarde desde las 19.15 a Riestra en UNO, por la cuarta fecha de la Zona A del Apertura de la Liga Profesional, pero hay una noticia que va de la mano y es tan o más importante: la venta e Edwuin Cetré a Boca, que está a poco de ser oficial.

El extremo colombiano se irá al Xeneize luego de la frustrada venta al Paranaense. Si bien no trascendieron las crifras oficiales, los números serían más favorables al club platense que estaría embolsando casi 4 millones de dólares por el 50 por ciento de su ficha.

El jugador se despidió del personal del Country y si todo marcha por estos carriles entre hoy y mañana sería presentado en Boca tras superar la revisión médica. Y fin de la última novela del verano que tuvo un final impensado: dos de sus figuras se fueron al mismo club. Por la noche se confirmó que directamente ni quedaba concentrado para enfrentar a Riestra. Tal vez no tenga despedida del público.

Probables formaciones de Estudiantes vs Riestra:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Gonzalez Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondaraín, Gabriel Neves, Cristian Medina; Fabricio Pérez, Lucas Alario, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez

Deportivo Riestra: Iván López; Juan Cruz Randazzo, Nicolás Caro Torres, Facundo Miño, Rodrigo Sayavedra, Pedro Ramírez; Mateo Ramírez, Ángel Stringa, Nicolás Watson; Ramón González Herrero y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Hora: 19:15

Árbitro: Facundo Tello

TV: ESPN Premium

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Por otro triunfo de locaL

En tanto el Pincha acelera y pone cuarta en el campeonato local ante un rival que suele incomodar y que, puertas adentro del fútbol argentino, es señalado como el “caballo del comisario”.

Los dirigidos técnicamente por Eduardo Domínguez vienen de igualar sin goles el lunes pasado frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, en un partido chato y con pocas situaciones de gol, y necesitan volver al triunfo para acomodarse en los primeros puestos del grupo, con el objetivo claro de clasificar a los playoffs.

En cuanto a la conformación del equipo, el entrenador no dio indicios concretos sobre la estructura inicial que utilizará esta tarde. Con el clásico platense a la vuelta de la esquina, la idea del cuerpo técnico es no arriesgar y preservar a varios futbolistas.

En este sentido hay una duda en el arco: Fabricio Iacovich o Fernando Muslera, que ya sumó minutos en la práctica de fútbol del sábado. Si bien Nando todavía no esta recuperado al cien por ciento, el CT quiere llevarlo de apoco.

Más allá de esta intención de resguardo, Domínguez deberá realizar al menos una variante obligada. Tomás Palacios ingresará en lugar de Santiago Núñez, expulsado por doble amonestación en el último compromiso ante el Halcón. El defensor central, que llegó a préstamo desde el Inter de Milán y sumó minutos en la fecha pasada, tiene todas las fichas para su estreno como titular con la camiseta albirroja. El resto de los integrantes de la línea defensiva tiene una duda: Eric Meza o Eros Mancusso, que pide pista y también necesita sumar minutos tras su salida de Brasil.

La venta de Cetré sigue dividiendo la opinión de los hinchas: muchos, en desacuerdo

En el mediocampo también podrían aparecen dudas. Si bien el uruguayo Gabriel Neves no tuvo un buen partido en Varela, el DT le quiere dar rodaje porque la única manera de conseguir su mejor versión es jugando. El que podría quedarse afuera otra vz es Ezeuquiel Piovi, un jugador que asoma como imprescindible en el esquema de Domínguez, ahora sin Santiago Ascacibar. El exLiga de Quito no está al ciento por ciento en lo físico.

La principal incógnita pasa por el frente de ataque. Sin Guido Carrillo, que continúa con su recuperación de una molestia muscular pese a entrenarse juntoa sus compañeros en las últimas prácticas, el entrenador evalúa dos alternativas.

En la vereda de enfrente estáDeportivo Riestra, dirigido técnicamente por Gustavo Benítez. El Malevo llega entonado tras avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina, luego de vencer 1-0 a Deportivo Maipú, con gol del delantero Ángel Stringa, en el Estadio Ciudad de Caseros. Ese triunfo significó la primera alegría del equipo del Bajo Flores en el año.

Sin embargo, en el Torneo Apertura el presente es distinto. Riestra aún no pudo sumar de a tres: debutó con una derrota 1-0 ante Boca en La Bombonera, luego volvió a caer por el mismo resultado frente a Defensa y Justicia en el Guillermo Laza, y en la fecha pasada rescató su primer punto tras igualar 1-1 ante Barracas Central, en un partido marcado por la polémica sanción de un penal para el Guapo en el epílogo.

Con relación al equipo, el Tata Benítez cuenta con todos sus futbolistas a disposición y la idea sería repetir la formación que viene de igualar ante el Guapo en el campeonato doméstico, buscando trasladar ese envión anímico al plano local.

De esta manera Estudiantes y Riestra, que desde las 19.15 en el Estadio UNO, y bajo la conducción arbitral de Facundo Tello, buscarán sumar de a tres. De un lado, el Pincha, con la necesidad de prenderse en los primeros puestos de la Zona A; del otro, el Malevo, con la ilusión de conseguir su primer triunfo en el Torneo Apertura.

SEGUNDA CITA ENTRE PINCHAS Y MALEVOS EN UNO

Esta tarde en la entrada del Bosque platense, Estudiantes enfrentará por segunda vez en su historia a Riestra. La anterior fue hace dos años y también en el Jorge Luis Hirschi. El 20 de mayo de 2024, el Pincha derrotó 2-0 al Malevo en el Estadio UNO, por la segunda fecha del campeonato. Aquella tarde Edwuin Cetré abrió el marcador desde los doce pasos. Mientras que en el final del complemento, Javier Correa selló la victoria para Estudiantes.

De los jugadores que fueron de la partida, aquel partidos y los que se encuentran hoy en el plantel, repiten: Gastón Benedetti, Eros Mancuso, José Sosa, Guido Carrillo y Tiago Palacios. Mientras que Eric Meza y Fabricio Iacovich.

CONCENTRADOS

Se destacan el regreso de Muslera que tiene todos los números para ser titular, Valente Pierani por el suspendido Núñez, Lucas Alario que pelea el “9” con Gaich pese a que Guido Carrillo también quedó concentrado. Pese a la molestia Piovi es otro de los jugadores convocados para esta tarde.