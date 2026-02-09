Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Furia Scaglione de GH blanqueó su relación con el futbolista Nicolás Rodríguez

Furia Scaglione de GH blanqueó su relación con el futbolista Nicolás Rodríguez
9 de Febrero de 2026 | 18:30

Tras unos meses alejada del ojo público, la ex Gran Hermano Juliana “Furia” Scaglione encendió las redes sociales al confirmar su relación con un futbolista del ascenso argentino, el arquero de Excursionistas, club de la Primera B Metropolitana, Nicolás Rodríguez. Un hombre de 32 años con una gran trayectoria en el fútbol local. 

Con una simple publicación de una foto juntos, abrazados en un ascensor, el jugador blanqueó su noviazgo con la influencer frente a sus cientos de seguidores. Como gesto de romance, anexaron un corazón a la imagen. Por su parte, Scaglione replicó el gesto en sus redes, demostrando la consolidación de su romance. 

En las últimas horas, la ex GH habló con PrimiciasYa y compartió detalles exclusivos de su relación: "Nos llevamos muy bien, nos reímos muchísimo y los dos compartimos el deporte dado que yo soy atleta y lo apoyo mucho en su profesión".

A su vez, se diferenció de la imagen de “botinera”: "No seré botinera porque él tiene una profesión y yo otra. Yo trabajo muchísimo. Soy estrella de reality show internacional al día de hoy y apuesto a mis logros profesionales". También, confesó que su novio no es “celoso” con ella, ni se muestra inseguro con su participación de SEX, la obra de José María Muscari.

 

