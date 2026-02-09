Provincia actualizó el mapa de riesgo del Arroyo El Gato e informó cuáles son las zonas con peligro de inundación

Un nuevo relevamiento oficial volvió a encender las alertas en La Plata por el riesgo de inundaciones en la cuenca del Arroyo El Gato. La Provincia de Buenos Aires actualizó el mapa que identifica las zonas más vulnerables frente a lluvias intensas y eventos extremos, una herramienta clave que redefine dónde se puede construir y qué sectores requieren mayores cuidados.

La actualización fue formalizada con su publicación en el Boletín Oficial y se enmarca en las disposiciones del Código de Aguas. El trabajo estuvo a cargo de la Autoridad del Agua (ADA), que incorporó estudios técnicos recientes para precisar el comportamiento hídrico del arroyo y su impacto en distintos barrios de la ciudad.

El nuevo mapa establece distintos niveles de peligrosidad según escenarios de inundación con recurrencias que van desde eventos frecuentes hasta situaciones excepcionales, con proyecciones de hasta 200 años. A partir de esos parámetros, se delimitan áreas específicas que podrían verse afectadas por anegamientos ante tormentas de distinta magnitud.

Según explicaron desde el ámbito provincial, el análisis se apoyó en estudios hidrológicos, hidráulicos y geomorfológicos, con datos actualizados de topografía, uso del suelo y regímenes de lluvias, además de considerar variables vinculadas al cambio climático. El objetivo es contar con información precisa para mejorar la prevención y la gestión del riesgo.

En paralelo, la medida obliga a la Municipalidad de La Plata a adaptar su normativa urbana y de edificación a este nuevo esquema. En las zonas consideradas de mayor riesgo se limitarán nuevas construcciones y obras sin autorización específica, con la intención de ordenar el crecimiento urbano y reducir el impacto de futuras inundaciones en sectores sensibles.