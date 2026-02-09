Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Provincia actualizó el mapa de riesgo del Arroyo El Gato e informó cuáles son las zonas con peligro de inundación

Provincia actualizó el mapa de riesgo del Arroyo El Gato e informó cuáles son las zonas con peligro de inundación
9 de Febrero de 2026 | 17:03

Escuchar esta nota

Un nuevo relevamiento oficial volvió a encender las alertas en La Plata por el riesgo de inundaciones en la cuenca del Arroyo El Gato. La Provincia de Buenos Aires actualizó el mapa que identifica las zonas más vulnerables frente a lluvias intensas y eventos extremos, una herramienta clave que redefine dónde se puede construir y qué sectores requieren mayores cuidados.

La actualización fue formalizada con su publicación en el Boletín Oficial y se enmarca en las disposiciones del Código de Aguas. El trabajo estuvo a cargo de la Autoridad del Agua (ADA), que incorporó estudios técnicos recientes para precisar el comportamiento hídrico del arroyo y su impacto en distintos barrios de la ciudad.

El nuevo mapa establece distintos niveles de peligrosidad según escenarios de inundación con recurrencias que van desde eventos frecuentes hasta situaciones excepcionales, con proyecciones de hasta 200 años. A partir de esos parámetros, se delimitan áreas específicas que podrían verse afectadas por anegamientos ante tormentas de distinta magnitud.

Según explicaron desde el ámbito provincial, el análisis se apoyó en estudios hidrológicos, hidráulicos y geomorfológicos, con datos actualizados de topografía, uso del suelo y regímenes de lluvias, además de considerar variables vinculadas al cambio climático. El objetivo es contar con información precisa para mejorar la prevención y la gestión del riesgo.

En paralelo, la medida obliga a la Municipalidad de La Plata a adaptar su normativa urbana y de edificación a este nuevo esquema. En las zonas consideradas de mayor riesgo se limitarán nuevas construcciones y obras sin autorización específica, con la intención de ordenar el crecimiento urbano y reducir el impacto de futuras inundaciones en sectores sensibles.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón

Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan

Estudiantes vende a Cetré a Boca y recibe a Riestra: formaciones, hora y TV

Gimnasia empata 0 a 0 con Barracas Central

En La Plata, de ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados

Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse

Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia

Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
+ Leidas

Estudiantes vende a Cetré a Boca y recibe a Riestra: formaciones, hora y TV

El fenómeno therian y la primera gran juntada en la Provincia: quiénes son y cuándo se reúnen

Gimnasia empata 0 a 0 con Barracas Central

Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad

Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses

Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón

Habrá que “acostumbrarse” a los problemas del tren
Últimas noticias de Política y Economía

Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses

Alak asume la presidencia del PJ platense con la "enorme responsabilidad" de fortalecer la unidad

Renunció Demian Reidel a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina

Mar del Plata: aumentó el costo de construir una vivienda durante enero
Deportes
Gimnasia empata 0 a 0 con Barracas Central
Estudiantes vende a Cetré a Boca y recibe a Riestra: formaciones, hora y TV
Panaro sigue suspendido y crecen las dudas, ¿llega al Clásico platense?
Brenda Churín volvió a ganar el oro en el Circuito Argentino de Vóley Playa
¿A qué juega Boca? Vélez lo borró de la cancha con una ráfaga de dos minutos
Policiales
“La Toretto”: adelantan un paso clave rumbo al juicio oral en La Plata
Incendio de campos en Arturo Seguí mantuvo en vilo a los vecinos
El soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos era extorsionado por presos de La Plata
Declara por primera vez el novio de Rocío Alvarito, la joven que murió tras caer de un balcón en La Plata
Perdió el control del auto y terminó volcando en 19 y 520
Espectáculos
Magia como nunca viste en La Plata: desembarca un espectáculo de asombro e ilusionismo
"Hacen ritos satánicos y compran almas": a quién acusó Andrea Rincón
De La Plata a Tokio: Santiago Motorizado cantará por primera vez en Japón
Uno por uno, los invitados sorpresa de Bad Bunny en el Super Bowl
"Repugnante" y "terrible": la furia de Donald Trump contra el show de Bad Bunny en el Super Bowl
Información General
El fenómeno therian y la primera gran juntada en la Provincia: quiénes son y cuándo se reúnen
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
Descuentos para jubilados: cómo ahorrar hasta un 20% en febrero
La carne volvió a aumentar y cayó el consumo en enero: alertan por el impacto en la mesa y la inflación
VIDEO.- Camino a la Costa, conducía con bebé a upa y tuvo un ataque de furia cuando quisieron multarlo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla