“La Toretto”: adelantan un paso clave rumbo al juicio

El expediente judicial que investiga la muerte del motociclista Walter Armand sumó en las últimas horas una novedad clave que vuelve a mover el tablero del proceso. Según pudo saber EL DIA a través de fuentes judiciales, la tercera audiencia preliminar al juicio oral contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto de La Plata”, fue reprogramada y finalmente se realizará el viernes 13 de febrero, cinco días antes de la fecha que estaba fijada originalmente.

La audiencia, prevista en un principio para el 18 de febrero, fue dejada sin efecto por una superposición de agenda que involucra tanto a la fiscalía como a una de las defensas. Según se supo, en un oficio remitido al Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, el fiscal Martín Raúl Chiorazzi, informó que ese mismo día debía intervenir en otro debate oral por jurados en una causa distinta, lo que hacía imposible su presencia en ambos procesos de manera simultánea. A ese planteo se sumó una situación similar vinculada a la defensa de Valentina Velázquez, la amiga de Alvite y otra imputada en el expediente.

Frente a ese escenario, el tribunal resolvió adelantar la audiencia y fijarla para el viernes 13 de febrero a las 8 de la mañana. Se trata de la tercera audiencia preliminar, una instancia clave porque todavía no está cerrado de manera definitiva el ofrecimiento y la depuración de la prueba que se utilizará en el juicio oral.

Según explicaron fuentes del caso, esta nueva audiencia buscará terminar de ordenar cuestiones que quedaron pendientes en las anteriores. La primera estuvo marcada por fuertes cruces entre las partes, con planteos de la defensa de Alvite vinculados a un presunto ocultamiento de pruebas y cuestionamientos al accionar del fiscal de instrucción. En la segunda, si bien hubo avances, no se logró cerrar por completo el esquema probatorio, por lo que el tribunal resolvió convocar a una tercera instancia para dejar todo definido antes del debate oral.

En ese contexto, no se descarta que durante la audiencia del 13 de febrero la defensa de Valentina Velázquez, imputada por el delito de prueba ilegal de velocidad con un vehículo automotor, intente avanzar en algún tipo de salida alternativa, aunque por el momento no hay una presentación formal en ese sentido. Por esa razón, en el ámbito judicial prefieren hablar de manera general de una audiencia preliminar, sin anticipar el alcance concreto que pueda tener.

Felicitas Alvite, quien permanece con arresto domiciliario en el marco de una morigeración dispuesta por la Justicia, llega a esta etapa acusada de “homicidio simple con dolo eventual” por el trágico siniestro ocurrido en la madrugada del 12 de abril de 2024 en la esquina de 13 y 532, donde Walter Armand perdió la vida tras ser embestido por el vehículo que conducía la joven. Desde entonces, la causa avanzó entre pericias, testimonios y un fuerte reclamo de justicia por parte de la familia de la víctima, que viene exigiendo que el juicio oral tenga fecha cuanto antes.

En la última audiencia preliminar, realizada en octubre, se definió una extensa nómina de testigos que incluirá a policías, médicos, peritos, profesionales de la salud que atendieron a Armand tras el choque y allegados a la imputada. También se confirmó que declararán familiares directos de Alvite y jóvenes que estuvieron con ella la noche del hecho, en un intento de la defensa por reconstruir su estado emocional previo y posterior al impacto fatal.

A pesar de esos avances, el juicio oral no tiene fecha y todo indica que, una vez superada esta tercera audiencia, el debate recién podría concretarse en los próximos meses. Mientras tanto, Alvite sigue con arresto domiciliario y el expediente suma movimientos que mantienen el caso en el centro de la escena judicial platense.