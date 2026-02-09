Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Propietarios de taxis de La Plata piden en el Concejo Deliberante por una suba de tarifas y la extensión de la tarifa nocturna

Propietarios de taxis de La Plata piden en el Concejo Deliberante por una suba de tarifas y la extensión de la tarifa nocturna

DEMIAN ALDAY

9 de Febrero de 2026 | 20:00

Escuchar esta nota

Las entidades que representan a los propietarios de taxis presentaron una nueva nota formal ante el presidente del Concejo Deliberante para solicitar una actualización de la tarifa del servicio, con pedidos puntuales sobre los valores vigentes y el alcance de la tarifa nocturna.

El reclamo fue elevado por la Unión de Propietarios de Autos Taxis y el Centro de Ayuda al Taxista y Afines, que plantearon la necesidad de una revisión inmediata del cuadro tarifario ante el aumento sostenido de los costos.

En el escrito, los representantes del sector solicitaron un incremento en la bajada de bandera diurna y en el valor de la ficha, así como una suba en la tarifa nocturna, y reclamaron que “la tarifa nocturna se aplique los feriados y domingos”.

Según explicaron, el pedido “surge de la evaluación técnico-financiera del servicio realizado por nuestras entidades”, que da cuenta del desfasaje entre ingresos y gastos.

La nota detalla que los motivos de la solicitud están vinculados a “incrementos de combustibles, repuestos, mano de obra, cargas sociales, impuestos, seguros, patentes, inflación y una cantidad de ítems que hacen al buen funcionamiento del servicio”. En ese contexto, las asociaciones remarcaron que la inflación proyectada para el año en curso “es de más del 30 por ciento”, lo que agrava la situación económica del sector.

Otro de los puntos centrales del reclamo es que durante 2025 no se aplicaron los aumentos previstos en la ordenanza que regula el sistema tarifario.

En el documento se señala que “en el año 2025 no tuvimos los aumentos de los meses de abril y septiembre que marca la Ordenanza 4455 en su artículo 19”, por lo que consideran que el planteo constituye “un justo reclamo en defensa de nuestros asociados”.

Las entidades también hicieron hincapié en el rol del Estado en la regulación del servicio. En ese sentido, sostuvieron que “la tarifa justa para el usuario impone un control eficaz de las unidades operativas en el sistema” y que, al tratarse de un servicio público esencial, es el Estado el que “determina necesariamente la tarifa que debe pagar el usuario”. Además, remarcaron que “la tarifa es técnica, no política”, y que debe basarse en la teoría de los costos, contemplando los gastos de cada unidad, sus ingresos y “la rentabilidad prudencial del gestor”.

Por último, el escrito advierte sobre el contexto macroeconómico en el que se desarrolla la actividad. Allí se afirma que “la realidad económica del país está dolarizada”, mientras que el pedido de aumento se formula en pesos. Para los taxistas, la actualización tarifaria “es el equivalente a las paritarias” y resulta fundamental para “tratar de mantener las unidades” en funcionamiento.

Qué dice la nota de los taxistas presentada este lunes al Concejo Deliberante

9 FEB 2026

AL SEÑOR

PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

Dr. D. MARCELO GALLAND

De nuestra mayor consideración

GUSTAVO VITALE Presidente UNION PROPIETARIOS AUTOS TAXIS

RAUL CABALLERO Presidente del CENTRO DE AYUDA AL TAXISTA Y AFINES, se dirigen a Usted con la finahdad de

Solicitar an aumento de tarifa de Bajada durma $ 1000 y fiche $200 y Bajada nocturna 52200 y ficha $ 250, asintismo solicitamor que la tarifa nocturna se aplique los feriados y domingos, surge de la evaluación técnico-financiera del servicio realizado por nuestras Entidades

Los motivos de dicha petición serian largos de enumerary por todos conocidos, incrementos de combustibles, repuestos, mano de obra, cargas sociales, impuestos, seguros, patentes, inflación y una cantidad de items que hacen al buen funcionamiento del servicio

Asimismo motiva tal solicitud de los valores teniendo en cuenta que la inflación estimada dei gobiernos para este año es de un más del 30% y si a eso le sumamos que en el año 2025 no tuvimos los aumentos de los meses de Abril y Septiembre que marca la Ordenanza 4455 en su articulo 19, consideramos que es un justo reclamo en defensa de nuestros asociados.

La tarifa justa para el usuario impone un control eficaz de las unidades operativas en el sistema. El estado, cuando presta un Servicio Público esencial determina necesariamente la tarifa que debe pagar el usuario

La tarifa es técnica, no política, y se aplica sobre la teoría de los costos donde se tiene en cuenta los gastos de cada unidad operativa, sus ingresos y la rentabilidad prudencial del gestor

Asimismo amerita dejar en claro que la realidad económica del País está dolarizada y nuestro pedido de aumento son en PESOS, para nuestra actividad el pedido de aumento es el equivalente a las paritarias, es fundamental la aprobación de dicho pedido porque es la única manera de poder tratar de mantener las unidades
Sin otro particular saludan muy atentamente.

UPAT/ Unión Propietarias de Autos Tax. Por Entidades. Gustavo Vitale

