Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Subsidio para la mejora de caminos rurales platenses

Subsidio para la mejora de caminos rurales platenses
9 de Febrero de 2026 | 21:13

Escuchar esta nota

El gobierno de la Provincia oficializó ayer, a través de su publicación en el Boletín Oficial, un subsidio de 52 millones de pesos para la Municipalidad de La Plata, en forma de un fondo afectado al mantenimiento de caminos rurales del Cordón Frutiflorihortícola.

Así consta en una resolución publicada ayer por el ministerio de Desarrollo Agrario, que establece el aporte, en calidad de subsidio, para financiar el proyecto propuesto por la Comuna para la adquisición de materiales destinados al mejoramiento de las aterias de la zona productiva del partido.

El convenio contempla la afectación de ese fondo, por lo que sólo puede ser empleado para ese fin.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón

Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan

Gol de cabeza de Carrillo y ahora Estudiantes vence a Riestra 1 a 0

Gimnasia jugó muy mal y perdió 2 a 0 ante la modestia de Barracas justo antes del clásico

En La Plata, de ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados

Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse

Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia

Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
+ Leidas

Gol de cabeza de Carrillo y ahora Estudiantes vence a Riestra 1 a 0

Gimnasia jugó muy mal y perdió 2 a 0 ante la modestia de Barracas justo antes del clásico

El fenómeno therian y la primera gran juntada en la Provincia: quiénes son y cuándo se reúnen

Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses

Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad

Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón

Habrá que “acostumbrarse” a los problemas del tren
Últimas noticias de Política y Economía

Provincia actualizó el mapa de riesgo del Arroyo El Gato e informó cuáles son las zonas con peligro de inundación

El dólar tuvo su mayor baja en 3 meses y el Banco Central compró U$S 176 millones

"Todos a llevar sus ahorros al banco", Caputo celebró con una arenga el nuevo blanqueo

Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses
Espectáculos
“Él estaba ahí”: Daniela Celis contó la experiencia paranormal que vivió durante el coma de Thiago Medina
Moria Casán dio detalles sobre el noviazgo de Sofía Gala y Fito Páez
Furia Scaglione de GH blanqueó su relación con el futbolista Nicolás Rodríguez
Cindy Cats vuelve al club donde comenzó su historia
Magia como nunca viste en La Plata: desembarca un espectáculo de asombro e ilusionismo
Información General
El fenómeno therian y la primera gran juntada en la Provincia: quiénes son y cuándo se reúnen
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
Descuentos para jubilados: cómo ahorrar hasta un 20% en febrero
La carne volvió a aumentar y cayó el consumo en enero: alertan por el impacto en la mesa y la inflación
VIDEO.- Camino a la Costa, conducía con bebé a upa y tuvo un ataque de furia cuando quisieron multarlo
Deportes
Carrillo, el mejor nueve del país, volvió a facturar y Estudiantes venció a Riestra 1 a 0
VIDEO. Estudiantes vs Deportivos Riestra: Guido Carrillo abrió el marcador en UNO
VIDEO. Polémica en el VAR: Tello no sancionó un penal a Carrillo y cobró una falta previa
VIDEO. José Sosa fue homenajeado tras cumplir 300 partidos con la camiseta de Estudiantes
Zaniratto bancó a Insfrán: "Va a seguir siendo nuestro arquero y no tengo que aclararlo"
Policiales
El juicio a la banda de falsos policías comenzó con pruebas perdidas y dudas sobre la acusación
Pidió trabajo en una delegación de La Plata, no le dieron y rompió todo a su paso
“La Toretto”: adelantan un paso clave rumbo al juicio oral en La Plata
Incendio de campos en Arturo Seguí mantuvo en vilo a los vecinos
El soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos era extorsionado por presos de La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla