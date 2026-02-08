Boca avanza a paso firme por Cetré y restarían detalles para su salida de Estudiantes

El nombre de Edwuin Cetré volvió a ganar protagonismo en el mercado de pases y mantiene en vilo a Estudiantes. La oferta de Boca, sumado a sondeos y el pase trunco al exterior, dejó al delantero colombiano en el centro de una novela que está cerca de concluir. El último acercamiento del Xeneize resultó seductor para el jugador y para las arcas del Pincha.

El Xeneize cuenta con un margen adicional para incorporar refuerzos a raíz de la lesión de Rodrigo Battaglia, una situación reglamentaria que le extiende el plazo para cerrar incorporaciones hasta el 18 de febrero. En ese contexto, el atacante del Pincha aparece como el jugador apuntado, con una oferta superior que sería superior a la acercada semanas atrás por el Athlético Paranaense de Brasil.

El club de La Ribera está dispuesto a comprar la totalidad del pase del jugador. Así las cosas, tendría todo acordado con el colombiano y también con Estudiantes, a pesar de la intención de vender a una de sus figuras al fútbol extranjero y no a un rival directo.

Mientras tanto, Cetré continúa entrenándose con normalidad en el Country Club de City Bell y forma parte de la consideración del cuerpo técnico que encabeza Eduardo Domínguez. Incluso, no se descarta que pueda integrar la convocatoria para el próximo compromiso ante Deportivo Riestra y sumar minutos oficiales, pese a que su futuro aún no está definido.

Además del seguimiento de Boca, el colombiano también despertó atención en el mercado internacional, con el CSKA Moscú entre los clubes que lo tienen en carpeta. Sin embargo, desde Estudiantes aclararon que hasta ahora no ingresó ninguna oferta concreta, por lo que todas las conversaciones permanecen en una etapa informal.

Ante este panorama, la dirigencia albirroja comenzó a evaluar una actualización del contrato del futbolista, cuyo vínculo actual se extiende hasta diciembre de 2026. La alternativa surgió luego de que no prosperara una transferencia al Athletico Paranaense y apunta a fortalecer la posición del club frente a posibles negociaciones.

En ese sentido, desde el Pincha dejaron en claro que no existe urgencia por desprenderse del jugador y que solo se avanzará en una venta si la propuesta resulta conveniente desde el punto de vista económico. Hasta entonces, Cetré sigue siendo parte del plantel y una pieza a disposición del entrenador, mientras el mercado mantiene abierta una historia que aún espera su capítulo final.