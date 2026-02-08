Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Boca avanza a paso firme por Cetré y restarían detalles para su salida de Estudiantes

Boca avanza a paso firme por Cetré y restarían detalles para su salida de Estudiantes

prensa estudiantes

8 de Febrero de 2026 | 18:50

Escuchar esta nota

El nombre de Edwuin Cetré volvió a ganar protagonismo en el mercado de pases y mantiene en vilo a Estudiantes. La oferta de Boca, sumado a sondeos y el pase trunco al exterior, dejó al delantero colombiano en el centro de una novela que está cerca de concluir. El último acercamiento del Xeneize resultó seductor para el jugador y para las arcas del Pincha.

El Xeneize cuenta con un margen adicional para incorporar refuerzos a raíz de la lesión de Rodrigo Battaglia, una situación reglamentaria que le extiende el plazo para cerrar incorporaciones hasta el 18 de febrero. En ese contexto, el atacante del Pincha aparece como el jugador apuntado, con una oferta superior que sería superior a la acercada semanas atrás por el Athlético Paranaense de Brasil.

El club de La Ribera está dispuesto a comprar la totalidad del pase del jugador. Así las cosas, tendría todo acordado con el colombiano y también con Estudiantes, a pesar de la intención de vender a una de sus figuras al fútbol extranjero y no a un rival directo.   

Mientras tanto, Cetré continúa entrenándose con normalidad en el Country Club de City Bell y forma parte de la consideración del cuerpo técnico que encabeza Eduardo Domínguez. Incluso, no se descarta que pueda integrar la convocatoria para el próximo compromiso ante Deportivo Riestra y sumar minutos oficiales, pese a que su futuro aún no está definido.

Además del seguimiento de Boca, el colombiano también despertó atención en el mercado internacional, con el CSKA Moscú entre los clubes que lo tienen en carpeta. Sin embargo, desde Estudiantes aclararon que hasta ahora no ingresó ninguna oferta concreta, por lo que todas las conversaciones permanecen en una etapa informal.

Ante este panorama, la dirigencia albirroja comenzó a evaluar una actualización del contrato del futbolista, cuyo vínculo actual se extiende hasta diciembre de 2026. La alternativa surgió luego de que no prosperara una transferencia al Athletico Paranaense y apunta a fortalecer la posición del club frente a posibles negociaciones.

En ese sentido, desde el Pincha dejaron en claro que no existe urgencia por desprenderse del jugador y que solo se avanzará en una venta si la propuesta resulta conveniente desde el punto de vista económico. Hasta entonces, Cetré sigue siendo parte del plantel y una pieza a disposición del entrenador, mientras el mercado mantiene abierta una historia que aún espera su capítulo final.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis

El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave

VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata

¿Confirmaron su amor? Sofía Gala hizo un show en topless y le dio un beso apasionado a Fito Páez
+ Leidas

EN FOTOS | Una multitud en la fiesta del tomate platense

Con retoques y dudas, Estudiantes se prepara para recibir a Riestra

La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina

La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata

Gimnasia no saldrá del Bosque este año

Qué hay en La Plata para el plan de la casa con “verde”

De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos

Papelón Monumental: Tigre no se apiadó de River y lo goleó 4 a 1, en medio insultos y silbidos al equipo de Gallardo
Últimas noticias de Deportes

Murió un árbitro de la Liga Amateur Platense y la familia pide ayuda

Tras la derrota en la Copa Davis, los posibles rivales de Argentina en la lucha por la permanencia

Zaniratto apuesta a Nacho Fernández y Nacho Miramón para enfrentar a Barracas Central

Un ex Gimnasia elegido para reforzar a Villa San Carlos tras su paso por el fútbol chileno
Espectáculos
“Es horrible”: Mirtha Legrand se volvió a quejar de su estatua en Villa Cañás, su ciudad natal
Patricia Bullrich sobre la vicepresidencia: “No estoy enfocada en elegir mi próximo cargo”
Nicolás Wiñazki reveló que Mirtha Legrand fue espiada durante el gobierno kirchnerista
Super Bowl: el show del medio tiempo, mucho más que un show
“Taxi Driver”: a 50 años de un clásico que rompió los moldes
La Ciudad
Tren Roca a La Plata sin servicio este domingo, ¿qué pasará mañana lunes?
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
Los carnavales de La Plata pusieron primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Una catarata a metros de Plaza Rocha
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
Policiales
Volcó en una zanja tras un choque en La Plata y huyó dejando un auto robado
Un hombre murió tras una brutal golpiza a la salida de un boliche en Mar del Plata
Tras el ataque a un chofer de micro en La Plata, denuncian otra agresión en la misma esquina
VIDEO. Vecinos atraparon a un ladrón y se desataron violentas represalias en Los Hornos
Detienen al conductor que se fugó tras choque fatal en La Plata que dejó un motociclista muerto
Política y Economía
Milei canceló su gira en EEUU prevista para mañana y viajará a mediados de mes para inaugurar la "Junta de la Paz"
Éxodo en el Gobierno: tras la renuncia de Marco Lavagna, ya son 45 las bajas en tan solo dos meses
Paritarias bonaerenses: sin acuerdo salarial, ingresan en una instancia clave
Milei entregó el sable de San Martín a los Granaderos y apuntó contra el kirchnerismo
Kicillof conducirá el PJ bonaerense tras un acuerdo con el kirchnerismo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla