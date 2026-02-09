Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |PROMOCIONES EN ALIMENTOS, PERFUMERÍA Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

Descuentos para jubilados: cómo ahorrar hasta un 20% en febrero

9 de Febrero de 2026 | 01:54
En febrero de 2026, los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la Anses cuentan con una herramienta concreta para achicar el gasto mensual. Solo con pagar sus compras con la tarjeta de débito donde reciben la jubilación pueden obtener descuentos de entre 10% y 20% en supermercados, perfumerías y comercios adheridos.

El programa, impulsado en conjunto por la Anses, alcanza a más de 7.000 comercios en todo el país y a las principales cadenas de supermercados, que suman más de 12.000 puntos de venta. No requiere inscripción: el acceso es automático para quienes ya cobran una jubilación o pensión.

El mecanismo es simple. Al pagar con la tarjeta de débito vinculada al cobro de los haberes, el descuento se aplica en el acto o se acredita luego como reintegro, según el comercio. En supermercados, las rebajas parten del 10% y en muchos casos no tienen tope. En productos de perfumería y limpieza, el ahorro puede llegar al 20%.

A este beneficio general se suman promociones específicas de distintos bancos para quienes cobran allí su jubilación.

El Banco Nación ofrece un 5% adicional de reintegro pagando con tarjeta de débito o crédito a través de la app BNA+ MODO. El tope es de $5.000 por semana y $20.000 por mes, y rige en cadenas como Carrefour, Coto, Chango Más, Disco, Jumbo, Vea y Día.

En el Banco Galicia, el ahorro puede alcanzar el 25% y hasta tres cuotas sin interés con tarjeta de débito o crédito. El límite mensual es de $20.000 en supermercados y de $12.000 en farmacias.

Para quienes cobran en el Banco Supervielle, los martes hay 20% de descuento en supermercados como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con un tope de $25.000 pagando con débito o de $15.000 mediante QR. Además, se suma 50% en farmacias adheridas y 10% en combustibles.

En el Banco Provincia, a través de Cuenta DNI, se ofrece un 5% adicional en supermercados como Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini. El tope es de $5.000 por semana y por persona, y el beneficio puede combinarse con otras promociones.

Para aprovechar al máximo estas opciones, conviene revisar qué descuentos están vigentes según el día y el medio de pago, y tener en cuenta los topes semanales o mensuales.

 

