Corte en 7 y 50: marcha de antorchas en rechazo a la reforma laboral

La zona céntrica de La Plata se transformó este lunes en un escenario de complicaciones para automovilistas y usuarios del transporte público. Organizaciones sociales y políticas concretaron un corte total de tránsito en la intersección de 7 y 50, en una medida de fuerza contra el proyecto de reforma laboral que impulsa el Ejecutivo nacional.
La protesta afectó ambos sentidos de la principal avenida de la ciudad. Con pancartas y cánticos, los manifestantes impidieron el paso vehicular, lo que derivó en desvíos forzados hacia las calles laterales y una importante congestión. El personal policial presente en el lugar trabajó en la señalización para intentar descomprimir el flujo de autos hacia Plaza Italia y Plaza Rocha.
El reclamo ocurre en la antesala de una importante manifestación que se desarrollará este miércoles 11 en el Congreso. Según el cronograma oficial, el proyecto de reforma laboral tiene fecha de ingreso al Congreso para ese mismo día. Los sectores presentes en la esquina más transitada de la Ciudad calificaron al proyecto como un retroceso en materia de derechos.
